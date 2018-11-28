İzmir'deki Trafik Kazası

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:38



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:38

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi.İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracıyla İzmir Valiliği önüne getirilen Keleş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, hazırlanan platforma konuldu.Vali Erol Ayyıldız, şehidin babası Hamdi Keleş'e başsağlığı diledi, kendisine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından konuşma yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kısa süre önce polis teşkilatına katılan Buket Keleş'in insanların huzur ve güvenini sağlamak üzere göreve giderken kaza sonucu şehit düştüğünü belirterek, "Acımız çok büyük. Buket Keleş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.Daha sonra şehidin naaşı, dualar eşiliğinde omuzlarda taşınarak tören mangası eşiliğinde cenaze aracına götürüldü. Bu sırada, şehidin kız kardeşi Dilek Tuna, bir polis memurunun şapkasını başına taktı.Şehidin naaşı, cenaze aracına konulduğu sırada, Dilek Tuna'nın kucağına aldığı kızına "Teyzene el salla kızım" diye seslendi.Cenaze aracının geçişi sırasında meydanda toplanan çok sayıda vatandaş dua edip tabuta karanfil atarken bazı vatandaşların da gözyaşı döktüğü görüldü.Törene İzmir protokolü, şehidin babası, annesi, kardeşi, ablası, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şehidin cenazesi, kara yoluyla memleketi Kırşehir'e gönderildi.Kazaİzmir'de 19 Kasım'da meydana gelen kazada, Torbalı istikametine seyir halindeki S.A'nın (28) kullandığı 43 DA 218 plakalı panelvan, İzmir-Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı civarındaki kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmek isteyen polis memur Buket Keleş'e (28) çarpmış, ağır yaralanan Keleş dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.Kanında uyuşturucu madde tespit edilen sürücü tutuklanmıştı.