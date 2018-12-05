İzmir'deki Trafik Kazası

İzmir
'in Konak
ilçesinde Yunus timlerinde görevli 2 polisin yaralandığı kazada gözaltına alınan sürücü salıverildi.
Şehitler Caddesi'nde dün akşam kullandığı hafif ticari araçla 2 polis memurunun yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü İbrahim K, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, yaralı 2 polis memurunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Konak ilçesi Şehitler Caddesi'nde dün akşam refüjü aşıp karşı yöne geçen İbrahim K'nın kullandığı 35 DON 63 plakalı hafif ticari araç, devriye görevi yapan 35 A 4871 plakalı yunus ekibine ait motosikletle çarpışmıştı. Kazada yaralanan 2 polis memuru, sağlık ekiplerince Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Gözaltına alınan İbrahim K'nin ehliyet almaya hak kazandığı ancak sürücü kimliğini henüz teslim almadığı belirlenmişti.
Konak,İzmir
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:30