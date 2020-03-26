İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
26.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:22
İzmir 'in Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, istihbarat üzerine uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen E.Ö'yü (32) takibe aldı.
Ekipler, E.Ö'yü ve evine gelen 3 kişiyi alüminyum folyoya sarılı metamfetamin alışverişi yaparken suçüstü yakaladı.
Evde yapılan arama sonucu da bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, istihbarat üzerine uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen E.Ö'yü (32) takibe aldı.
Ekipler, E.Ö'yü ve evine gelen 3 kişiyi alüminyum folyoya sarılı metamfetamin alışverişi yaparken suçüstü yakaladı.
Evde yapılan arama sonucu da bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, İzmir, Tire, Güncel