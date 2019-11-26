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İzmir'deki varil geri dönüşüm merkezinde korkudan yangın

İzmir'deki varil geri dönüşüm merkezinde korkudan yangınİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, varil geri dönüşüm merkezinde, meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

26.11.2019 00:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 00:05
'deki varil geri dönüşüm merkezinde korkudan yangın
İzmir'in ilçesinde, varil geri dönüşüm merkezinde, meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Endişe yaratan olayda ölen yada yaralanan olmazken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada maddi hasar oluştu.
Olay, bugün akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Ulucak mevkiinde varil geri dönüşüm merkezi olarak faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrasında fabrikada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi fabrikaya sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın öncesi meydana gelen patlamada ise ölen ya da yaralanan olmadı. Soğutma çalışmaları devam eden fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler, yangına yolaçan patlamanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Halil İbrahim KARABIYIK- Ümit YILDIZİZMİR, (DHA) -
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İzmir'deki varil geri dönüşüm merkezinde korkudan yangın

Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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