Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir'deki yangın kontrol altında

İzmir'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

12.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:10
İzmir'deki yangın kontrol altında

İzmir 'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.


İzmir'in Bornova ilçesinde 5. Sanayi Sitesinde bulunan hurda ve atık geri dönüşümü yapılan tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşletmenin diğer bölümleri ve çevresindeki ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.


Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, ormanlık alandaki yangını söndüren ekipler depo bölümündeki alevleri de kontrol altına aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Bornova, İzmir, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Varto’da yaralı olarak yakalanan PKK’lıda koronavirüs tespit edildi Haberler
Varto'da yaralı olarak yakalanan PKK'lıda koronavirüs tespit edildi
Haberler ›› 3. Sayfa ››İzmir'deki yangın kontrol altında - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:30: Konyalılar yasağa uydu evde kaldı, sokaklar sessizliğe büründü - Haberler 14:24: Bağcılar'da polis durdurduğu otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi - Haberler 14:15: Koronavirüsü yenen ve geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Resmiye Nine son... - Haberler 14:08: Elazığ'da kaybolan otizmli çocuk 20 saat sonra bulundu - Haberler 14:06: Psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs kardeşini öldürdü - Haberler 13:50: Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi - Haberler 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti