30.06.2019 19:16
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İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor

İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyorİZMİR - İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerinin yanında orman yangını çıktı.

İzmir 'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor
İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerinin yanında orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip yangını söndürmeye çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde çıktı.
Yazlık sitelerin yanında çıkan yangın giderek büyüdü.Bölgeye yangın nedeniyle 3 helikopter ve 10'un üzerinde arazöz sevk edildi. Yangının rüzgar nedeniyle yazlık evlere doğru ilerlediği bildirildi.
Ekiplerin evlere sıçramaması için müdahalesi sürüyor.İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor
Kaynak: İHA
Çandarlı , Dikili , İzmir , 3. Sayfa

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