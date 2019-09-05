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İzmir'deki yangında 4 fabrika kullanılamaz hale geldi

İzmir'deki yangında 4 fabrika kullanılamaz hale geldiİZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir ekmek fabrikasında gece saatlerinde çıkan ve üç işletmeye de sıçrayan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

05.09.2019 15:21
İzmir'deki yangında 4 fabrika kullanılamaz hale geldi
İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir ekmek fabrikasında gece saatlerinde çıkan ve üç işletmeye de sıçrayan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Gaziemir ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir ekmek fabrikasında gece saat 00.30'da başlayan yangında dört işletme zarar gördü. Yangında can kaybı yaşanmazken, sabah saatlerinde yapılan soğutma çalışmalarıyla beraber yangının sebep olduğu hasar daha net ortaya çıktı. Yangında zarar gören makarna fabrikasının sorumlusu olan İbrahim Bahçıvan, "Yangın yandaki fabrikada bulunan fabrikadan çıkmış. Yarım saat içerisinde bizim fabrikamıza da yayılmış. Makinelerimiz gitti. Makinelerimizin hepsi İtalya'dan geliyor. Bu makinelerin kurulumu bile 7-8 ay sürüyor" dedi.
"Alevler yükseliyordu"
Bir diğer fabrikanın çalışanı Ahmed Erkan ise, "Yangın çıktıktan yarım saat sonra buradaydık. Geldiğimizde alevler yükseliyordu. Fabrikaya girdik, dumanlar toplanmaya başlıyordu. İtfaiyecilere yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.
İzmir'deki yangında 4 fabrika kullanılamaz hale geldi

Fatih Mahallesi, Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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