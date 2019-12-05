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İzmir'deki yangında can veren anne ve oğlu yan yana defnedildi

İzmir'in Foça ilçesinde, geçtiğimiz gece evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren Nevin Tuncer ve oğlu Murat Cihan Tuncer yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

05.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:35İzmir'deki yangında can veren anne ve oğlu yan yana defnedildi
'in ilçesinde, geçtiğimiz gece evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren Nevin Tuncer ve oğlu Murat Cihan Tuncer yan yana son yolculuklarına uğurlandı.
Yeni Foça Mahallesi Oruç Reis Caddesi'ndeki bir evde, elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın çıkmıştı. Yangında, Nevin Tuncer (55) ile oğlu Murat Cihan Tuncer (30) hayatlarını kaybetmişti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından anne ile oğlunun cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Nevin Tuncer ve Murat Cihan Tuncer için daha sonra Yeni Foça Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi ve oğlunun cenazesine ambulansla katılan ve yangından yaralı olarak kurtarılan Deniz Tuncer sinir krizi geçirdi. Tuncer, cenaze töreni için geldiği ambulansla yeniden hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nevin Tuncer ve oğlu Murat Cihan Tuncer, Yeni Foça Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.
(İHA)

Murat Cihan, İzmir, Anne, Foça, Güncel

Kaynak: İHA

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