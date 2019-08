İzmir'deki yangınla ilgili soğutma ve soruşturma sürüyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey İzmir 'in Karabağlar ilçesinde soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın hassasiyetle devam ettiğini, henüz bir tespite varılmadığını belirtti.İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan ve 2 gün 5 saatlik mücadelenin ardından önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.Çalışmaları denetleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tırazlı Mahallesi'ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi yakınlarında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın çıktığı anda 35 derece sıcaklık ve yüzde 20 nem ile saatte 50 ila 80 km arasında değişen şiddetli rüzgar olduğunu, bunun, orman yangınları açısından en olumsuz şartlar olduğunu anlattı.Yangına 20 helikopter, 237 arazöz, 25 dozer ve bin 150 personelle müdahale ettiklerini kaydeden Karacabey, rüzgarın yön değiştirip doğu istikametine esmeye başlaması üzerine yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için "karşı ateş" kararı aldıklarını anlattı.Karacabey, şöyle devam etti:"Birkaç gündür sosyal medyada da işin tekniğini bilmeyen insanlar görevlilerin yangın çıkardığı gibi akla hayale gelmeyecek paylaşımlarda bulunuyorlar. Bu bilimsel bir metottur, ormancılıkta ileri diyeceğimiz bütün ülkeler bu metodu kullanır. Bu işlemin temeli yangına yangınla karşılık vermektir. Karşı ateş metodu, dolaylı söndürme metodudur yani yanıcı maddeyi yangının önünden kaldırma işlemidir. Bu sayede çok şükür oradaki insanlarımızdan hiçbirinin canına zarar gelmedi. Aksi takdirde o köylerin tamamı kül olmuş olabilirdi, Allah korusun.""Avrupa'nın en iyi teşkilatlarından biriyiz"Türkiye'nin, orman yangınlarına karşı Avrupa'nın en iyi teşkilatlarından birine sahip olduğunu, bunun, sevinilecek bir durum olduğunu ifade eden Karacabey, şöyle konuştu:"Olumsuz hava şartları, arazinin yapısı ve ağaç türlerine rağmen yangının bu kadar kısa sürede kontrol altına alınabilmesi, hakikaten çok büyük bir başarıdır. Bunu nasıl başarı olarak ifade ediyorsunuz derseniz, şu anda Sibirya'da devam eden bir orman yangını var ve 4 milyon hektar alana ulaşmış durumda, dünyanın birçok ülkesinde devam eden yangınlar var. Geçtiğimiz yıl sadece Amerika'da bir yangında 65 bin hektar alan zarar gördü. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Maalesef orman yangınları dünyanın bir gerçeği, sadece ülkemize has olan bir durum değil. Ancak bizim hakikaten güçlü bir teşkilat yapımız var. Çok aktif bir şekilde müdahale ve mücadele ediyoruz ve şu anda Avrupa'nın en iyi teşkilatlarından biriyiz."Söndürme çalışmalarına Anka katkısıSöndürme çalışmalarında milli insansız hava aracı Anka'dan da faydalandıklarına işaret eden Karacabey, termal kameralarla geçilen görüntülerin özellikle gece saatlerinde çok faydalı olduğuna işaret etti.Karacabey, "Geceleyin sahanın her tarafını veya henüz alevlenmemiş, sıcak noktaları görebilmek için İHA'dan destek aldık. Bu görüntülerden sıcak noktaları, gözlerin olduğu noktaları tespit ederek ekiplerimizi o noktalara yönlendirdik." dedi.Soruşturma sürüyorYanan alanların hazırlığını hemen tamamlayarak sonbaharda ilk fidanları dikeceklerini ifade eden Karacabey, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.Karacabey, sözlerini şöyle tamamladı:"Olayla ilgili soruşturma emniyet müdürlüğü tarafından yapılıyor. Sayın Valimiz konunun üzerinde hassasiyetle duruyor ve takip ediyor. İstihbarat birimleri ve diğer silahlı kuvvetler bunun incelemesini sürdürüyorlar ama henüz tespit edilebilmiş değil. Yangının başladığı alanda herhangi bir fotokapan görüntüsü yok."