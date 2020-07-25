İZMİR Della Miles’ten Ayasofya açıklaması

Della Miles'ten Ayasofya açıklaması

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının Müslüman alemi için önemli olduğunu belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti

Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li dünyaca ünlü usta soul rock sanatçısı Della Miles, sahne almak için geldiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ilıca Halka Plajı'nda yürüyüş yaptı. Plajda hayranlarının ilgisi ile karşılaşan Miles, hayranlarını kırmayıp bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'de ilk konserini 2004 yılında verdiğini belirten Miles, 'Türkiye ile beni Çeşme tanıştırdı. Burada çok güzel insanlar tanıdım" dedi.

'AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI HARİKA BİR ŞEY'

Türkiye aşığı olduğunu her fırsatta dile getiren ve 2 yıl önce Müslüman olan ve geçen Eylül ayında Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde ilahi de okuyan Della Milas, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Zorlu bir mücadeleden sonra 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılmasında emeği geçenleri kutladığını belirtip, "İbadete açılmasını ardından Ayasofya'da cuma namazı kılındı. Cuma günü Müslümanlar için önemli. Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey" dedi.