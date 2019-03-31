31 Mart 2019, 07:32
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İzmir - Demir Bariyerlere Çarpan Sürücü Ağır Yaralandı

Demir bariyerlere çarpan sürücü ağır yaralandıİZMİR'in Konak ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiktletten düşen Muzaffer Uslu, demir bariyerlere çarptı.

Demir bariyerlere çarpan sürücü ağır yaralandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiktletten düşen Muzaffer Uslu, demir bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Uslu, kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Yeşildere Caddesi Basmane yol ayrımında meydana geldi. Muzaffer Uslu 35 AGJ 441 plakalı motosikleti ile Bayraklı yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletten düştü. Yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarpan Uslu ağır yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Uslu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uslu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, Muzaffer Uslu'nun kaza yaptığı sırada başında kask olmadığı ileri sürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Konak, Güncel
Kaynak: DHA