İzmir Demokrasi Üniversitesi şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ı unutmadı

3 yıl önce PKK'nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve Musa Can, İzmir Demokrasi Üniversitesinde düzenlenen törenle anıldı. Törende 3'üncü Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü, Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığına verildi.İzmir Demokrasi Üniversitesi, PKK'nın İzmir Adliyesine yönelik hain saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve Musa Can'ı unutmadı. Katılım yoğun olduğu anma programında, Demokrasi ve Kahramanlık Ödül Törenininde 3'üncüsü gerçekleşti.Törende konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 3 yıllık genç bir üniversite olarak farkındalığı yüksek, milli değerleri ferdi değerlerin üstünde tuttuklarını söyledi. Rektör Tunçsiper, genç kuşakta milli bilinç oluşturmayı hedefleyen bu anma programı ve ödül törenini çok önemsediklerini, gençlerin vatanı uğruna can veren kahramanlarımızı tanımasını istediklerini belirtti.Törende 3'üncü Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için yemin eden askeri personelleri yetiştiren Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığına verildi.Törene katılan okul komutanı Kurmay Albay İbrahim Aydın, bu ödülü okul komutanlığı adına alırken, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü ve senatosunun takdirleriyle bu ödüle almalarından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Albay Aydın, Foça'daki okulun ülkemizin savunulmasında ve teröristle mücadelede görev alan personeli yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluğu üstlendiğini belirtti.Ayrıca törene, şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can'ın aileleri de katıldı.Törene katılan şehit ailelerine, okul komutanlığına ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğine Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve plaket takdim edildi. İzmirlilerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği törende Türk bayrağının açılışı ise coşku dolu anlara sahne oldu.Tören sonrasında Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisinin' açılışı gerçekleştirildi.