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İzmir Demokrasi Üniversitesi, tıp fakültesinde canlı yayınla uzaktan eğitime başladı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren, tıp fakültesi eğitimde canlı yayınla uzaktan eğitim vermeye başladıklarını bildirdi.

29.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:14
İzmir Demokrasi Üniversitesi, tıp fakültesinde canlı yayınla uzaktan eğitime başladı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren, tıp fakültesi eğitimde canlı yayınla uzaktan eğitim vermeye başladıklarını bildirdi.
Prof. Dr. Tunçsiper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 129 üniversitenin 8'inin öğrencilerine uzaktan canlı yayın yöntemiyle eğitim vermeye başlayacağını, bu üniversitelerden birinin de kendi üniversiteleri olduğunu söyledi.
Uzaktan eğitim alt yapı sistemlerini 2 yıl önce kurduklarını belirten Tunçsiper, yeni tip koronavirüs nedeniyle Yükseköğretim Kurulunun uzaktan eğitim sistemine geçilmesi tavsiyesi üzerine derhal çalışmalara başladıklarını ve öğretim üyelerine bu konuda eğitim verildiğini belirtti.
Uzaktan eğitim kapsamında tıp fakültesinde eğitim gören 177 öğrencilerine canlı yayınla uzaktan eğitim vermeye başladıklarını belirten Tunçsiper, şunları kaydetti:
"Henüz 3 yıllık bir devlet üniversitesi olmamız göz önüne alındığında eş zamanlı, canlı uzaktan eğitime hemen geçebilmenin ve tıp eğitiminde ülkemizin ilkleri arasında yer alabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Canlı yapılan eğitimle öğrencilerimiz ile eğitmenlerinin anfide ders işliyor gibi sanal ortamda buluşmalarını sağlamaktadır. Tıp Fakültesi eğitimimizin pratik kısımlarının bir bölümü öğretim üyelerimiz tarafından canlı uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen maket, laboratuar uygulamaları olarak devam etmektedir. Bu eş zamanlı eğitime ek olarak her öğretim üyemiz dersini baştan sona kayıt etmektedir. Böylece öğrencilerimiz eş zamanlı olmayarak da derslerine istediklerinde ulaşacaklardır. Özellikle internet erişimi zorluğu çeken öğrencilerimiz için bu yöntem çare olmaktadır."
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Kaynak: AA

Etiketler: Bedriye Tunçsiper, 23 Mart, İzmir, Güncel

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