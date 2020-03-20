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İzmir Demokrasi Üniversitesi, uzaktan eğitime başlıyor

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren, canlı yayınla uzaktan eğitim vermeye başlayacaklarını bildirdi.

20.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:42
İzmir Demokrasi Üniversitesi, uzaktan eğitime başlıyor
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren, canlı yayınla uzaktan eğitim vermeye başlayacaklarını bildirdi.
Prof. Dr. Tunçsiper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 129 üniversitenin 8'inin öğrencilerine uzaktan canlı yayın yöntemiyle eğitim vermeye başlayacağını, bu üniversitelerden birinin de kendi üniversiteleri olduğunu söyledi.
Uzaktan eğitim alt yapı sistemlerini 2 yıl önce kurduklarını belirten Tunçsiper, yeni tip koronavirüs nedeniyle Yükseköğretim Kurulunun uzaktan eğitim sistemine geçilmesi tavsiyesi üzerine derhal çalışmalara başladıklarını ve öğretim üyelerine bu konuda eğitim verildiğini belirtti.
Tunçsiper, şöyle konuştu:
"Üniversitemizde var olan ön lisans, lisans ve lisans üstü tüm bölüm ve programlarımızın mevcut dersleri için hafta içinden itibaren sanal sınıflar oluşturularak deneme dersleri gerçekleştirilmiştir. İzmir Demokrasi Üniversitesi olarak, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren etkileşimin en yoğun olduğu ve öğrencilerimizin evde sağlıklı bir şekilde kalmasını teşvik eden canlı yayınla uzaktan eğitim vermeye başlayacak. 5 bin 500 öğrencimiz aynen sınıflarındaki gibi eğitimlerine devam edecekler."
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Kaynak: AA

Etiketler : Bedriye Tunçsiper, 23 Mart, İzmir, Güncel

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