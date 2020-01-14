İzmir'den 2023 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı için ilk başvuru

İzmir , 2023 Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için resmen aday oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, konsept notunu Avrupa Gençlik Forumu'na göndererek adaylık başvurusunun ilk aşamasını tamamladı. Avrupa Gençlik Başkenti unvanıyla gençlerin kent yaşamına ve kentteki karar verme süreçlerine katılımının arttırılması hedefleniyor.

Avrupa Gençlik Başkenti unvanını almaya hak kazanan kentler yenilikçi projelerle Avrupa'daki diğer belediyeler için rol model oluşturuyor. Bu kentlerde bir yıl boyunca gençlerin katılımıyla kültürel, sosyal, politik ve ekonomik etkinlikler düzenleniyor.

Gençlik Stratejisi Raporu hazırlanacak

"Genç dostu İzmir" için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuyla ilgili bir açıklama yaparak üç aylık başvuru hazırlık sürecine dahi gençlerle yapılan onlarca etkinlik sığdırdıklarını ifade etti. Tunç Soyer, yine başvuru hazırlıkları kapsamındaki

Gençlik Strateji Toplantısı'nın çok verimli geçtiğini dile getirerek şöyle konuştu: "2020 yılında bu toplantıları daha da tabana yayacağız. 2020'nin sonunda da Türkiye'de ilk defa kapsamlı bir Gençlik Stratejisi Raporu hazırlayacağız. Böylelikle gençleri sosyal hayata, tüm karar alma süreçlerine ve Avrupa Birliği projelerine nasıl teşvik edebileceğimiz ortaya koyacağız." 2020'nin İzmir'de gençler için bir dönüm yılı olacağını ifade eden Soyer, "Gençleri sosyal hayatta, kültür ve sanat alanında çok daha verimli işler yaparken göreceğiz. Avrupa'da daha fazla gencimiz daha fazla projede göreceğiz" diye konuştu.

Tam başvuru önümüzdeki Haziran'da

Avrupa Gençlik Forumu tarafından önümüzdeki Mart ayında Avrupa Gençlik Başkenti unvanına aday olma hakkı kazanan beş kent ilan edilecek. İzmir'in bu beş kentin içinde olması halinde Haziran ayında tam başvuru formu Avrupa Gençlik Forumu'na teslim edilecek ve başvurunun ikinci aşaması tamamlanacak. Eylül ayında final başvurusu yapılacak. Kasım ayında ise 2023 Avrupa Gençlik Başkenti unvanını hak eden kent açıklanacak.