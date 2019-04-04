İzmir'den Ankara'ya Silikon Vadisi Mesajı

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV), Ege Üniversitesi,Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) ve Sürdürülebilir Havacılık Derneği (SARES) tarafından ortaklaşa düzenlenen uluslararası katılımlı Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Çalıştayı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Türkiye'nin yeni havalimanının hizmete girdiği, F-35 ve S-400 tartışmalarının yaşandığı bir dönemde ulusal savunma sanayinin bir kez daha ülke için ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Susam, "Savunma sanayi ve uzay teknoloji alanlarında çok önemli dönemden geçiyoruz. Ulusal bir savunma sanayi ve o sanayiye bağlı bir kalkınma modelini benimseyerek kendi ayaklarımız üzerinde durmamız gerektiği çok açık. Bu Çalıştayın bu konuda da farkındalık yaratacağınainanıyorum" dedi.

"İzmir havacılık ve bilgi teknolojilerinden merkez olsun"

Parlamentoda 8 yıl Sanayi Ticaret Bilgi Teknoloji komisyonunda görev yaptığını ve Ege Ve İzmir'in Merkezi Hükümetten stratejik hedefler konulup destek aldığı sürece her alanda hızlı bir kalkınma gerçekleştirebileceğini gördüğünü anlatan Susam, "İzmir ve Ege Bölgesi insan kaynağı, limanı, ticaret hacmi, yenilenebilir enerji kaynağı ve binlerce yıla dayanan birikime sahip. İstanbul, Antalya, Kocaeli gibi şehirler kendi alanlarında bugüne kadar birçok desteği aldı. İzmir, Bilgi teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri konusunda kümelenme çalışmaları için çok uygun.Silikon Vadisi kurulması için her türlü özelliği barındırıyor. Savunma sanayi müsteşarlığımızdan uzmanlar da aramızda. Ankara'nın yaptığımız çalıştaydan mesaj alacağına inanıyorum. İzmir'in sanayicilerimizin de desteği ile ileri teknoloji, havacılık ve savunma sanayi alanında merkez olabileceğine inanıyorum" diye konuştu

PLM Mükemmellik Merkezi İzmir'de

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Mehmet Ersan iseüniversitelerinin havacılık kümelenmesi ve PLM konusunda öncülük yaptığına işaret ederek, Türkiye'de de yeni açılan havalimanı ve bu alandaki yatırımları ile son dönemde öne çıktığını söyledi.2015 yılında PLM Mükemmellik Merkezi'ni kuran ilk üniversite olduklarını anımsatan Ersan, "Sanayiye iyi bir eğitim ve araştırma ortamı oluşturmak için ticari PLM yazılım programları merkezimize kazandırılmıştır. Sanayi için PLM Yüksek Lisans programı ilk uygulayan üniversiteyiz. Bu programda36 öğrencimiz var ve ilk mezunlarımızı verdik. Bundan sonra da bu alandaki desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Alman Profesör Eigner sunum yaptı

SARES Başkanı Hikmet Karakoç ise açılış konuşmasında bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verirken, havacılık, savunma sanayi ve uzay teknolojileri alanında farkındalık yaratmak ve bu alandaki yatırımların artması konusunda önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Almanya Kaiserslautern Üniversitesi'nden Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Martin Eigner de sunumunda havacılık ve uzay kümelenmesi ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, Almanya'da bu konuda yapılan çalışmaları anlattı.

Açılış konuşmaların ardından Moderatörlüğünü EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam'ın yaptığı oturumda EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, DİK Solutions CEO'su Selim Kuzu ve Murat Arda Çakmak da bu alanda yaptıkları çalışmaları anlattılar.

Bilgi bazlı sanayi

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu yaptığı konuşmada ülkemizde artık büyüme modelinin odağının "bilgi bazlı sanayi" olmasının zorunlu olduğunu söyledi. Bugün ileri teknoloji ihracatının imalat ürünleri ihracatı içindeki payı; Türkiye'de sadece yüzde 3,5'larda iken, dünya ortalamasının yüzde 17'lerde olduğuna işaret eden Gökçüoğlu, "Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; kendimize misyon edindiğimiz Sanayi 4.0 sürecini anlatırken her zaman Eğitim 4.0'ın altını çizdik ve ayrı düşünülemeyeceği vurgusunu yaptık. Her gün değişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda kendini yenileyen, sonu olmayan bir süreçte, birey olarak da, firma ve kurum olarak da, ülke olarak da mutlaka sistemin içinde kalmalıyız. Güzel ülkemizin yarınları için, sürdürülebilir başarı ve sürdürülebilir üretim için başka da şansımız yok" diye konuştu.

Çalıştayda Havacılık, Endüstri 4.0, PLM ve Dijitalizasyon konusunda ülkemiz sanayi ve ileri gelen kurumlarının vizyonu, yaptıkları, alınan tedbirler, gelecekten beklentiler konularında Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölge temsilcileri ve TAİ/ TEİ gibi kurumların uzmanları, Ege Üniversitesi ve ilgili üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından irdelendi.Çalıştayda ayrıca havacılık sektöründeki endüstri 4.0 uygulamaları, nesnelerin interneti gibi son dönem sanayi devrimi olarak kabul edilen konuların havacılık sektöründeki yansımaları değerlendirildi.

Kaynak: Bültenler