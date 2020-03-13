İzmir'den çalınan motosiklet Manisa'da bulundu
İzmir'in Torbalı ilçesinden çalınan motosiklet 8 ay sonra Manisa Şehir Hastanesi otoparkında bulundu.
13.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:10
İzmir 'in Torbalı ilçesinden çalınan motosiklet 8 ay sonra Manisa Şehir Hastanesi otoparkında bulundu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekipleri, açık ve kapalı otoparklara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Manisa Şehir Hastanesi kapalı otoparkını kontrol eden polis ekipleri, otopark içerisindeki park halindeki plakasız motosikletten şüphelendi. Ekipler, motosikletin şase numarasından yaptıkları sorgulamada, İzmir'in Torbalı ilçesinden 8 ay önce çalındığı bilgisine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları parmak izi çalışması sonrasında motosiklet otoparka çekildi. - MANİSA
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekipleri, açık ve kapalı otoparklara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Manisa Şehir Hastanesi kapalı otoparkını kontrol eden polis ekipleri, otopark içerisindeki park halindeki plakasız motosikletten şüphelendi. Ekipler, motosikletin şase numarasından yaptıkları sorgulamada, İzmir'in Torbalı ilçesinden 8 ay önce çalındığı bilgisine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları parmak izi çalışması sonrasında motosiklet otoparka çekildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Şehir Hastanesi, Torbalı, Manisa, İzmir, 3. Sayfa
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