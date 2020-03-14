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İzmir'den çalınan motosiklet Manisa'da bulundu

İzmir'den çalınan motosiklet Manisa'da bulundu İzmir'in Torbalı ilçesinden çalınan motosiklet 8 ay sonra Manisa Şehir Hastanesi otoparkında bulundu.

14.03.2020 01:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:46
İzmir 'den çalınan motosiklet Manisa 'da bulundu
MANİSA - İzmir'in Torbalı ilçesinden çalınan motosiklet 8 ay sonra Manisa Şehir Hastanesi otoparkında bulundu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekipleri, açık ve kapalı otoparklara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Manisa Şehir Hastanesi kapalı otoparkını kontrol eden polis ekipleri, otopark içerisindeki park halindeki plakasız motosikletten şüphelendi. Ekipler, motosikletin şase numarasından yaptıkları sorgulamada, İzmir'in Torbalı ilçesinden 8 ay önce çalındığı bilgisine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları parmak izi çalışması sonrasında motosiklet otoparka çekildi. İzmir'den çalınan motosiklet Manisa'da bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler : Şehir Hastanesi, Torbalı, Manisa, İzmir, 3. Sayfa

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