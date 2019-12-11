İzmir'den Çin'e yatırım daveti

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) Çin'in Xi'an kentinde düzenlenen İpekyolu İş Zirvesi 2019'da temsil eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarını arttırmak istediklerini söyledi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ile birlikte 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde Çin'in Pekin ve Xi'an şehirlerini ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'i ziyaret eden Özgener, İzmir'deki Çin ilgisini canlı tutmak için çalışacaklarını söyledi. İzmir'den Çin'e gıda ihracatı konusunda yüksek potansiyel bulunduğunu belirten Özgener, "Çin'den gıda özelinde önemli bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Ancak, Çin'e gıda ihracatı konusunda izin süreçleri Çin'in kendine özgü denetim ve piyasa koşulları nedeniyle ağır ilerliyor. Bu sürecin bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Aynı şekilde Çin ile iş yapmak isteyen iş insanlarının vize süreçlerinin kolaylaştırılması da büyük önem taşıyor" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bir süredir Türk-Çin Ticaret Odası kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürdürdüğünü de anlatan Özgener, Türk- Çin Ticaret Odası'nın kurulmasının, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri kolaylaştırmak adına önemli bir misyon üstleneceğini ifade etti. Özgener ayrıca, İZTO olarak Şangay Teknoloji Transfer Merkezi ile bir iyi niyet protokolü imzaladıklarını ve protokol kapsamında kuracakları Girişimcilik ve İnovasyon Merkez'ine Çin'den önemli firmaların katılımını beklediklerini dile getirdi.

Çin farkındalığının en yüksek olduğu iller arasında İzmir'in bulunduğunu vurgulayan Büyükelçi Abdulkadir Emin Önen ise, giderek artan bu diyaloğun mutlaka ticarete dönüşmesi gerektiğini söyledi. İzmir'in Çin'e olan ilgisinde önemli bir artış kaydedildiğini, aynı şekilde İzmir'in Çin'deki bilinirliğinin de artmaya başladığını belirten Önen, işbirliği alanları veya sektörlere göre, bölge ve partner seçilebileceğini, bu çerçevede iki kentin de özellikleri göz önüne alındığında İzmir'in Çin'in Chengdu şehriyle işbirliği ilişkileri tesis etmesinin son derece yararlı olacağını ifade etti.

GÜMRÜK KAPILARI TALEBİ

Pekin temaslarının ardından Çin'in Xi'an kentine geçen İZTO heyeti, burada İpek Yolu Uluslararası Ticaret Odası (SRCIC) tarafından düzenlenen ve çok sayıda ülke temsilcisinin yer aldığı İpekyolu İş Zirvesi 2019'a katıldı. TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu temsilen zirveye katılan Özgener, zirvenin ardından SRCIC Başkanı ve Çin Ulusal Halk Kongresi Üyesi Lu Jianzhong ile biraraya geldi. Görüşmede Çin ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra, Türkiye'nin Modern İpek Yolu projesine katkıları ve yapılacak yeni projelerde Çinli firmaların Türkiye'de yatırım alanları ele alındı.

İpekyolu Ticaret Odası'nın çalışmalarını çok başarılı bulduklarını ve TOBB olarak tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Özgener, "Bu tarihi yol üzerinde konumlanan ülkelerdeki alt yapı yatırımlarının ve ülkeler arasındaki gümrük süreçlerinin basitleştirilmesi ve öngörülebilir olması önem arzetmekte. TOBB'un ülkemizdeki gümrük kapılarının modernize edilmesi için kamu ile birlikte yürüttüğü başarılı bir proje var. Bu model, Çin'den başlayarak, İpek Yolu hattındaki ülkelerde yaygınlaştırılabilir" dedi. Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının arttırılması için Çinli firmalara yatırım daveti de yapan Özgener, Jianzhong'u 2020 yılında Türkiye'ye davet etti. Özgener, "İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük kenti. Birçok alanda Çin ile işbirliği yapma potansiyeline sahip, özellikle turizm alanında önemli bir potansiyeli olan bir şehir. Bu kapsamda Xi'an ve İzmir arasında turizm alanında işbirliği yapabiliriz" diye konuştu.

Türkiye ve Çin'in tarihten gelen önemli bağlantıları olan iki ülke olduğunu ifade eden Lu Jianzhong ise, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını söyledi. Jianzhong, girişimcilerden oluşan 10-20 kişilik heyetlerle İzmir'i ziyaret edebileceklerini, ayrıca turizm alanında da işbirlikleri geliştirebileceklerini ifade etti.