İzmir'den Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

Vatan Partisi Öncü Kadın İzmir İl Başkanı İncisel Aytar, HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini desteklediklerini belirterek, "Çocukları dağa kaçıranların adresinin HDP olduğunu artık herkes biliyor, tabii ki anneler de biliyor ve onun için HDP binasında nöbetteler." dedi.

Aytar, Konak Meydanında yaptığı basın açıklamasında, Diyarbakır'da yürekleri evlat hasretiyle yanan annelerin, çocuklarının elinde silah değil kalem görmek istediğini ifade etti.

Diyarbakır annelerinin HDP'yi terörün askerlik şubesi gibi çalışmakla suçladığını, çocuklarını almadan partinin önünde ayrılmayacaklarını söylediklerini kaydeden Aytar, şöyle konuştu:

"(Eylemin adresi siyasi parti kapısı değildir) diyenlere sesleniyoruz. Çocukları dağa kaçıranların adresinin HDP olduğunu artık herkes biliyor, tabi ki anneler de biliyor ve onun için HDP binasında nöbetteler. PKK geçmişte esnafa zorla kepenk kapattırıyordu. 24 Temmuz 2015'ten bu yana Türk ordusu PKK'yı hendeklere gömdü, dağlarda bitirdi. Analar artık PKK'dan korkmuyor, HDP'nin kapısına dayanıyor ve kepenk kapattırıyor. İşte bu cesur hareket Diyarbakırlı analarının zaferidir, Türk milletinin zaferidir. İzmir'de PKK tarafından evlatları kaçırılan analar olduğunu biliyoruz ve onlara buradan sesleniyoruz. Siz de Diyarbakır'da nöbette olan Hacire Akar, Ayşegül Biçer, Aysel Bozkurt, Remziye Akkoyun ve diğer anneler gibi cesur olun."

Aytar, evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin mücadelesini desteklemek ve onların yanında olduklarını göstermek için imza kampanyası başlattıklarını da belirtti.