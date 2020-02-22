İzmir'den Elazığ'a gönüllü psikolojik destek

İZMİR'deki Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Derneği (EMDR) Travma İyileştirme Grubu, 24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice merkezli 6,8'lik deprem sonrası Elazığ 'da çalışma başlattı. Psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanı ile ekip, depremzedelere psikolojik destek sağlamayı amaçlıyor.

EMDR Derneği'nce Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin ölümü ile sonuçlanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan 240 kişilik gönüllü ekip ile depremzedelere destek sağlanıyor. Deprem bölgesindeki çalışmalar, 8 ile 10 kişiden oluşan ekipler tarafından sürdürülüyor. Şu an Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte 3'üncü ekibin çalıştığı Elazığ'da, uzmanlar toplam 4 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. EMDR Derneği Koordinatörü Psikolog Şenel Karaman, bu tür olaylarda yardım alınmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Karaman, beynin iyileştirme, travmaları çözme yöntemlerinin olduğunu, ekipler tarafından uygulanan yöntemin de travmatik anıyı nötr anı haline dönüştürme çabası olduğunu aktardı. Karaman, "Nasıl yediğimiz yemeği midemiz öğütüyor, bağırsaklar ayrıştırıyorsa beynimiz de olumsuz olayları normal anı haline dönüştürüyor. Bir zamanlar çok korktuğumuz, üzüldüğümüz veya acı çektiğimiz bir durum eğer travma halledilmişse kişiyi etkilemiyor" dedi.Gönüllü olarak bölgede bulunan 3'üncü ekibin en fazla hamileler üzerinde çalışma yaptığını anlatan Karaman, "Bu durum bizi çok sevindirdi; çünkü annesi travmayı çözmemiş olsa o bebekte kaygı bozukluğu olacaktı. Daha dünyaya gelmedi, güneşi görmedi, daha dağları görmedi. Eğer yardım almazsa kaygılı bir insan olarak hayatını sürdürecekti. Onun da çocuğu bu şekilde yaşayacaktı. Bu durum kuşaklar boyu devam ederdi. Ortalama çalışılması gereken 4 bin insan var. Bu travma halledilmemizse bu durum üzüntüye ve öfkeye dönüşecek. Bu öfke yakınlarına, çevresine yönelecek. Çevresindeki insanlarla çatışmaya başlayacak. Kalıcı bir hasara dönüşecek. Bunu önlemenin yolu var. Bu iş profesyonel bir iş" diye konuştu.