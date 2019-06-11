İzmir'den Foça ve Mordoğan'a vapur

İzmir Büyükşehir Belediyesi
15 Haziran'dan itibaren Foça
ve Mordoğan
'a vapur seferlerinin başlatılacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün yapılacak seferlerde sabah 08.25'de Karşıyaka
'dan kalkacak İZDENİZ gemileri, Konak
iskelesinden de yolcu alıp önce Mordoğan'a, ardından Foça'ya hareket edecek. Dönüş
yapacak tatilciler için akşam Mordoğan'dan ilk hareket saati ise 18.50 olarak belirlendi. Foça'dan saat 19.30'da kalkarak bir kez daha Mordoğan'a yanaşacak gemiler, saat 20.00'de Mordoğan'dan Konak ve Karşıyaka yönüne seyredecek.
Karşıyaka - Konak - Foça - Mordoğan seferlerinin tek gidiş ücreti 18 lira, Foça - Mordoğan arası tek gidiş ücreti ise 12 lira olarak uygulanacak.
Kaynak: AA
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