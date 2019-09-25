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İzmir'den getirdikleri uyuşturucuyla Bursa'ya giremediler

Bursa polisi, İzmir'den Bursa'ya uyuşturucu satmaya gelen şahıslara fırsat vermedi.

25.09.2019 17:44İzmir'den getirdikleri uyuşturucuyla Bursa'ya giremediler
Bursa polisi, İzmir'den Bursa'ya uyuşturucu satmaya gelen şahıslara fırsat vermedi. Ekipler takibe aldıkları şahısları Bursa'ya giremeden yakaladı.

Bursa Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.S.K. ve A.T. isimli 2 şahsın İzmir'den Bursa'ya uyuşturucu madde getireceği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu şahıslara ait 35 plakalı aracı takibe aldı. Bursa'ya doğru hareket eden aracı takip etmeye devam eden Nilüfer SÖS ekipleri, aracı Bursa'nın girişinde durdurdu. C.S.K. ve A.T. isimli şahısları araçtan indiren ekipler, arabayı da didik didik aradı. Yapılan aramalarda araçta 40 gram esrar, 50 gram metamfetamin, bir miktar skank ve selvia, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ile 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. - BURSA

Bursa Nilüfer, İzmir, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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