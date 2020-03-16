İzmir'den kaçtılar, Didim'de yakalandılar
İzmir'de silahla yaralama ve gasp olayına karışan 3 şüpheli, Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
16.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:37
İzmir 'de silahla yaralama ve gasp olayına karışan 3 şüpheli, Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; İzmir'de silahla yaralama ve gasp olayına karışarak kayıplara karışan S.K., A.G., ve F.G adlı şüpheliler Didim'de emniyet güçlerinin yaptıkları çalışma sonucuna yakalandı. Şüphelilerden A.G'nin üst aramasında ise İzmir'deki olayda müşteki konumda olan A.K'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ise Voltran marka 6.35 kurusıkıdan bozma tabanca, Ruhsatsız Sig Sauer marka tabanca ile Marka ve modeli belli olmayan içerisinde üç adet 9*19 dolu fişek olan metalik renkli ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İzmir Jandarma Komutanlığı personeline teslim edildi. - AYDIN
Edinilen bilgiye göre; İzmir'de silahla yaralama ve gasp olayına karışarak kayıplara karışan S.K., A.G., ve F.G adlı şüpheliler Didim'de emniyet güçlerinin yaptıkları çalışma sonucuna yakalandı. Şüphelilerden A.G'nin üst aramasında ise İzmir'deki olayda müşteki konumda olan A.K'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ise Voltran marka 6.35 kurusıkıdan bozma tabanca, Ruhsatsız Sig Sauer marka tabanca ile Marka ve modeli belli olmayan içerisinde üç adet 9*19 dolu fişek olan metalik renkli ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İzmir Jandarma Komutanlığı personeline teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
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