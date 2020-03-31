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İzmir'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

İzmir'de AK Partili milletvekilleri, üniversite rektörleri, bazı belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

31.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:22
İzmir'den
İzmir 'de AK Partili milletvekilleri, üniversite rektörleri, bazı belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyaya 3 maaşını bağışladığını aktardı.
Kampanyaya AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya 2 maaşını, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise 1 maaşını bağışlayarak katıldığını bildirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da 1 maaşıyla kampanyaya destekte bulunacağını belirterek, "DEÜ ailesini de bu çağrıya destek olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ise 1 aylık maaşıyla kampanyaya destek verdiğini açıkladı.
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de birer aylık maaşlarını bağışladıklarını paylaştılar.

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Güncel
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