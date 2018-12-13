İzmir'den Suriye'ye İnsani Yardım

Suriye
'deki ihtiyaç sahipleri için İzmir
'den 1 tır yardım malzemesi gönderildi. Deniz Feneri Derneği Ege
Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlanan yardım tırı İzmir'den Şanlıurfa
'daki dernek temsilciliğine uğurlandı.
Yardım tırında yaklaşık 32 bin 85 adet giyim malzemesi, bin 618 oyuncak ve zeytinyağı bulunduğu ifade edildi.
Deniz Feneri Derneği Ege Temsilcisi Harun Ece, Suriye'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanların kış ayı nedeniyle yaşam şartlarının ağırlaştığını söyledi.
Bu nedenle ağırlıklı olarak giyim malzemesinden oluşan yardım tırının bölgeye gönderildiğini aktaran Ece, "Tırımızı Şanlıurfa'daki temsilcimize gönderdik, orada yapılacak organizasyon sonrası gerekli görülen bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtımlar yapılacak. Geçmiş dönemdeki tırlarımızda gıda, tekerlekli sandalye, hasta ve bebek bezleri yollamıştık şimdi de kış ayları olması nedeniyle kıyafet ağırlıklı yardımlarımızı gönderdik." dedi.
İzmir,Suriye
13 Aralık 2018 Perşembe 10:13