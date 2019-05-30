30.05.2019 14:02
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İzmir'den Suriye'ye insani yardım

İzmir

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine, İzmir'den 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine, İzmir'den 2 tır yardım malzemesi gönderildi.
Deniz Feneri Derneği Ege Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlanan yardım tırı, İzmir'den uğurlandı.
Yardım tırında 14 bin 269 giyim, ikişer kiloluk paketlenmiş 600 kahvaltılık ve 20 ton gıda bulunduğu bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Ege temsilcisi Harun Ece, Suriye'deki iç savaş nedeniyle zor şartlarda yaşayan Suriyelilere yardıma devam ettiklerini belirtti.
Ece, yardım tırının hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti. Güncel
Kaynak: AA