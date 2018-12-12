İzmir'den Vücut Geliştirmede Dünya Üçüncülüğü Çıktı

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:18



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:18

İZMİR'de 5 yıldır vücut geliştirme sporuyla uğraşan Alican Toksöz, katıldığı ilk uluslararası yarışmada üçüncülük kürsüsüne çıkarak Türkiye'nin gururu oldu. Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) tarafından 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Ekvador'un başkenti Quito'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'ında 75 kilogramda yarışan 20 yaşındaki milli sporcu, bronz madalyayı boynuna takmayı başardı. Gençlerde Türkiye şampiyonu olduktan sonra ay-yıldızlı takıma seçildiğini belirten Alican, "Hedefim 2019'da Macaristan'da dünya şampiyonu olmak" dedi.Bu spor için beslenmesine çok dikkat ettiğini dile getiren Alican Toksöz, "Günde 700 gram tavuk göğsü, 500 gram pirinç yiyorum. Aldığım vitaminlerle birlite aylık gıda masrafım yaklaşık 3 bin 500 TL. Yarışmadan önceki 3 ay boyunca yağ ve şeker tüketmiyoruz. Tuzu bile gramla alıyoruz. Antrenörüm Özgür Gürkan Alkılıç ile günde 3 saat antrenman yapıyorum. Antrenörlük mesleğinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemin desteğiyle bu sporu yapıyorum. Vücut geliştirme ülkemizde olimpik bir branş olmadığı için kimseden destek görmüyoruz. Sponsora ihtiyacım var" diye konuştu.PAZARCI BABANIN GURURUPAZARCILIK yaparak geçimini sağlayan milli vücutçu Alican Toksüz'ün babası İbrahim Toksöz, oğluyla gurur duyduklarını ifade etti. Varlıklı bir aile olmadıklarını ve elde edilen başarılara rağmen kimseden ilgi görmediklerini söyleyen baba, "Alican çok azimli bir sporcu. Beslenmesine çok dikkat ediyor. Gelecek yıl yine dünya şampiyonasına katılacağını söylüyor. Biz onun başarısı için elimizden geleni yapıyoruz ancak sponsorlardan destek de bekliyoruz" yorumu yaptı.- İzmir