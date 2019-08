İZMİR DENİZ KAPLUMBAĞALARI KURUMASIN DİYE HER GÜN 50 KİLOMETRE YOL GİDİYOR

İZMİR'in Urla ilçesinde bir dere yatağında yaklaşık 250 deniz kaplumbağasının olduğunu fark eden Mehmet Emin Polat (42) kaplumbağaların aç olduğunu anlayınca onları poğaça ve simit ile besledi. Kaplumbağaları gördüğü günden beri her gün evinin bulunduğu Hatay Üçyol'dan Urla'ya 50 kilometre yol giderek onları besleyen Polat, kurumak üzere olan hayvanlar için yetkilileri aradığını ancak geri dönüş olmadığını söyledi. İzmir 'in Hatay semtinde yaşayan ve çelik kapı montajı yapan Mehmet Emin Polat, 29 Temmuz'da gittiği Urla ilçesinde sanayi sitesinin arkasındaki dere yatağında su birikintisi içinde yüzen yaklaşık 250 deniz kaplumbağası olduğunu gördü. Kimi kuruyan kaplumbağaların aç olduğunu fark eden Polat, onları poğaça ve simitle başladı. Aralarında yavruların da olduğu kaplumbağaların kurumaması için çeşmeden kovayla su taşıyarak su birikintisine döken Polat,kaplumbağaların bakımı için yetkililere haber verdi ancak ilgilenen olmadığını söyledi. Her gün yaklaşık 50 kilometre yol giderek, deniz kaplumbağalarınıbalık yemi ile besleyen Polat, Hayvanlar karınları aç bir şekilde durup, yemek bekliyorlar. Onları böyle bırakmaya gönlüm razı değil, vicdanım rahat etmiyor. Ne yediklerini de tam bilmiyorum, ölmelerinden korkuyorum dedi.