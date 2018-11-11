İzmir Deniz Marulu Tamamen Temizlendi

İzmir
Körfezi'nin Bostanlı kıyılarında denizin üstünde görülen deniz marulu, belediye ekipleri tarafnıdan tamamen temizlendi.
İzmir Körfezi'nin özellikle Karşıyaka
kıyılarında geçen hafta başında denizin yüzeyini kaplayan, uzmanların 'Deniz marulu' diye adlandırdığı yeşil örtü, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle tamamen temizlendi. Sahilde yürüyenler, su üstündeki yeşil örtüyü görünce şaşkınlık yaşamış, endişeye kapılanlar olmuştu. Deniz yüzeyinde futbol sahasını anımsatan bu görüntüde birkaç gün sonra beyazlaşma başladı. Uzmanlar bunun deniz marulundaki canlıların ölmeye başlamasından kaynaklandığını, kısa sürede temizlenmemesi durumunda hem kötü kokuya, hem de deniz altındaki canlıların ölümüne neden olacağını vurguladı. Bu uyarının ardından çalışmalar hızlandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı ekipler özel kepçeyle denizi maruldan tamamen temizledi. Bir makinenin detaylı temizlik için suda çalıştığı görüldü.
Karşıyaka,İzmir
11 Kasım 2018 Pazar 18:44