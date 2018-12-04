İzmir Denizde Bir Gencin Cesedi Bulundu

İzmir
'in Konak
ilçesinde, 18 yaşındaki Murat İpekişen'in denizde cesedi bulundu.
Bugün saat 07.00 sıralarında işe giden vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye binasının karşısında, deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir erkeği fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi, öldüğü belirlenen kişiyi bota alıp karaya çıkardı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin Murat İpekişen'e ait olduğu tespit edildi. Murat İpekişen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
'nun morguna kaldırıldı. Vücudunda yara ya da darp izi bulunmayan Murat İpekişen'in denize neden düştüğünün belirlenmesi amacıyla çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları incelemeye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konak,İzmir
04 Aralık 2018 Salı 09:23