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İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek

İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

21.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:04
İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek
İzmir , Denizli , Manisa ve Uşak 'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek veren İzmirli vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarından 1 dakika boyunca alkış tuttu.
Bu sırada bazı sürücüler de korna çalarak alkışlara destek verdi.
Denizli, Manisa ve Uşak'ta da vatandaşlar, sağlık çalışanlarını alkışladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Denizli, Manisa, İzmir, Uşak, Sağlık

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