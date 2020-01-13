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İzmir depoya yapılan baskında 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el kondu

Depoya yapılan baskında 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konduİZMİR'in Bornova ilçesinde, bir depoya yapılan operasyonda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

13.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:49
Depoya yapılan baskında 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el kondu
İZMİR'in ilçesinde, bir depoya yapılan operasyonda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde bulunan bir depoda yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Depoya yapılan operasyonda, 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Olayla ilgili olarak N.Ü gözaltına alındı.
İzmir depoya yapılan baskında 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el kondu

Bornova, Güncel

Kaynak: DHA


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