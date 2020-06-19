İZMİR Depremzede çocuklara öneri: "Sınıftaki bir nesneye odaklansınlar"

Depremzede çocuklara öneri: "Sınıftaki bir nesneye odaklansınlar"TÜRKİYE'de son dönemde art arda yaşanan depremler, gençleri de korkuya sürükledi.

19.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:25
Depremzede çocuklara öneri: "Sınıftaki bir nesneye odaklansınlar"
TÜRKİYE'de son dönemde art arda yaşanan depremler, gençleri de korkuya sürükledi. Hafta sonu sınava girecek olan gençler, sınav kaygısının yanında sınav esnasında deprem olabileceği konusunda endişe yaşamaya başladı. Öğrencilere sınavda yanlarında mutlaka su bulundurmalarını öneren Psikolog Şenel Karaman, "Ağza su girdiğinde sindirim sistemi çalışır, sindirim sistemi çalıştığında kaygı ve korku mekanizması çalışamaz. Ağızda tükürük üretildiğinde, bu kişiyi rahatlatır. Kaygı başladıysa, içlerindeki korku ve endişeden çıkıp o anda sınıftaki bir nesneye odaklanabilirler, bu yardımcı olur"
Türkiye'de son dönemde art arda yaşanan depremler, herkesi olduğu gibi çocuk ve gençleri de korkuya sürükledi. Sınav döneminin de yaklaşmasıyla, depremzede çocuklar sınav esnasında da deprem olabileceği kaygısıyla başa çıkmaya çalışıyor. Depremden sonra bir süre korku, kaygı, üzüntü hatta öfke gibi duyguların yaşanmasının sağlıklı olduğunu anlatan Psikolog Şenel Karaman, "Küçük çocuklarda geçmişe geri dönme, uykusuzluk, beslenme sorunları, öğrenme sorunları olur. Çocuklar depremle ilgili neyden korktuğunu, ne olacağından endişe duyduğunu anne babası veya öğretmeniyle konuşmalı. Yetişkinler çocukların kaygılarını anlatmalarına izin verip onlara ayna olmalı. Çocuk önce tanımlanmaya ihtiyaç duyar. Rahatlatıcı, gevşeme egzersizleri yapılabilir. Dünyada en iyi bilinen yöntem ağzı ıslatmaktır. Biz korkan kişiye bir bardak su veririz. Ağza su girdiğinde sindirim sistemi çalışır, sindirim sistemi çalıştığında kaygı ve korku mekanizması çalışamaz. Ağızda tükürük üretildiğinde, bu kişiyi rahatlatır. Diyafram nefesiyle egzersiz yaparak da rahatlayabilirler. Fakat depremzede çocuklarda tekrar dünyaya güven duyma, vücudun uyum sağlaması zaman alacaktır" diye konuştu.
'SINAV DA DEPREM DE HAYATIN GERÇEĞİ'
Sınavın da, depremin de hayatın gerçeği olduğunu vurgulayan Karaman, "Deprem de hayatın bir gerçeği ve önceden ne zaman, kaç şiddetinde olacağı bilinemiyor. Şu ana odaklanmalılar. Bu sınav için hazırlandılar. Sınav için bir binaya girmeleri gerekiyorsa girecekler. Türkiye'de binalar kontrol ediliyor, sınavların yapıldığı birçok bina depreme dayanıklıdır. Bu nedenle sınavda ana odaklanmalılar, zihinlerini deprem konusunda uzaklaştırmalılar. Kaygı başladıysa, içlerindeki korku ve endişeden çıkıp o anda sınıftaki bir nesneye odaklanabilirler, bu yardımcı olur. 'Burada kırmızı renkli bir şey var mı?' diye baksınlar. Yanlarında su bulundursunlar, korku ya da heyecan oluştuğunda su içsinler. Yavaşça nefes alsınlar. Deprem önceden bilinemez, bunun bir önlemi yoktur. Başarılarına odaklansınlar, bugüne kadar bu sınav için hazırlanıp emek verdiler" dedi. İZMİR Depremzede çocuklara öneri: ’Sınıftaki bir nesneye odaklansınlar’

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Deprem, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop’u aday gösterdi Haber
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok’tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti Haber
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Haberler››Güncel››İZMİR Depremzede çocuklara öneri: 'Sınıftaki bir nesneye odaklansınlar' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:06: İzmit Belediyesi yağmur sonrası yolları temizliyor - Haber 18:06: Merinos Halı, TSE Covid-19 güvenli üretim belgesi alan ilk firma oldu - Haber 18:05: FETÖ'nün Bodrum'da yakalanan finans sorumlusu tutuklandı - Haber 18:05: Bafra'da asfalt atağı - Haber 18:01: Başkan Büyükgöz esnafı dinliyor - Haber 18:00: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu - Haber 17:17: Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi - Haber 16:03: Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti - Haber 13:46: Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi - Haberler 13:08: Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor - Ekonomi