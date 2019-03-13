İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde Flüt-Piyano Resitali

P. Taffanel; "Fantaisie", İsmail Ayvazoğlu; "Bolero Oryantal", Alexandr Mekaev'in düzenlemesiyle "Ah Bir Ataş Ver" adlı türkü, H. Mancini; "Meggie's Theme" ve "The Pink Panther", A. Khachaturian; "Üç Parça" (Waltz-Adagio-Sabre Dance)

Hürkan Ayvazoğlu, ilk müzik derslerini babası İsmail Ayvazoğlu'ndan aldı. 1976 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrasında göreve başlayan sanatçı, bir süre TRT Ankara Radyosu ve Televizyonu'nda flüt-arp ikilisi olarak mini konserler yaptı; Ankara Oda Orkestrası eşliğinde solo konserler gerçekleştirdi. 1983 yılında İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne atanan Hürkan Ayvazoğlu, buradaki görevinin yanı sıra, orkestra, piyano, arp ve oda müziği grupları ile konserler gerçekleştirdi. İsviçre'de Peter Lukas Graf, Münih Müzik Yüksekokulu'nda Prof. Hermann Klemeyer ile çalışan sanatçı, Richard Strauss Konservatuvarı'nda Prof. Jochen Gartner'in öğrencisi oldu ve "Uzman Flütist" diploması aldı. 1991 yılında Münih Richard Strauss Akademik Orkestrası'nın bir yıl süre ile solist flütistliğini üstlendi; Neu Münih Senfoni Orkestrası, Ulm Filarmoni Orkestrası ve Reutlingen Filarmoni Orkestrası'na davet edildi. Ülkemizde konser izleme olanakları bulunmayan birçok il ve ilçede piyano eşlikli konserler gerçekleştirdi. İtalya, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Fransa, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Azerbaycan, Meksika, Yunanistan gibi ülkelerde turnelere ve festivallere katıldı. İZDOB Orkestrası'ndaki görevinin yanı sıra 2014-2015 sezonunda İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdürlüğü görevini de üstlenen Hürkan Ayvazoğlu, 25 yılı aşkın bir süredir İzmir Devlet Konservatuvarı'nda Flüt ve Oda Müziği dersleri vermektedir. Sanatçı, "Pearl Flüt" ve "Powell Flüt" artistidir. Ayvazoğlu, önümüzdeki sezon içerisinde Uruguay, Dublin, Hong Kong, Stockholm ve Japonya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında konserler vermeyi planlamaktadır.

Alexandr Mekaev, müzik eğitimine altı yaşında St. Petersburg'da başladı. St. Petersburg Konservatuvarı'nda piyano dalında V. Demçenko ve E. Nuricanyan, kompozisyon dalında V. Arzumanov ve J. Simakin'in sınıflarında eğitim alan sanatçı, 1978 yılında piyano ve kompozisyon bölümlerinden mezun oldu. Aynı yıl Moskova Konservatuvarı'nda lisans eğitimine başladı; orada Prof. S. Neuhaus ve Prof. E. Malinin ile piyano eğitimini sürdürdü. Daha sonra Türkmenistan Aşkabat Konservatuvarı'nda piyano öğretmenliğinin yanı sıra Türkmen Devlet Operası'nda korrepetitör görevi üstlendi. 1986'da Moskova Konservatuvarı Piyano Yüksek Lisans Bölümü'ne giren Mekaev, aynı zamanda Dubna Devlet Müzik Lisesi'nde koro şefi ve piyano öğretmenliği yaptı. Moskova Konservatuvarı'nın yüksek lisans bölümünü bitirdikten sonra, bir süre Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak öğrenciler yetiştirdi. 1996-99 yıllarında İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde korrepetitörlük yapan sanatçı, ülkemizde birçok üniversitede müzik bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1978 yılından başlayarak Rusya dışında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, İspanya, Hollanda, İsviçre, Romanya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resitaller ve konserler gerçekleştirdi. Mekaev, 2007 yılından bu yana Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve form bilgisi dersleri vermektedir.

Kaynak: Bültenler