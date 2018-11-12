İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin MÖTBE Konserleri, 13 Kasım'da!

13 Kasım 2018 Salı günü saat 19.00'da sunulacak olan ilk konserde; soprano Ayşe Şener Özmen ve bariton Cihan Özmen solist olarak görev alacaklar. Piyanist Nargiz Aghayeva eşliğinde sunulacak olan konserde, şiirler üzerine yazılan Alman liedleri ve Fransız chansonları seslendirilecek.

13 Kasım'daki konserin programı şöyle:

R. Strauss'un "Morgen" adlı şarkısı,

G. Mahler'in "Zu Strassburg auf der Schanz" adlı şarkısı,

J. Massenet'nin "Elegie" adlı şarkısı,

H. Wolf'un "Fussreise" adlı şarkısı,

F. Schubert'in "Auf dem wasser zu singen", "Am Strome" adlı şarkıları ve Winterreise adlı eserinden "Auf dem Flusse", "Der greise Kopf" "Tauschung" adlı şarkılar,

L. van Beethoven'ın Op. 83 "Wonne der Wehmut" ve "Mit einem gemalten Band" adlı şarkıları,

C. Debussy'nin "Beau Soir" adlı şarkısı,

R. Hahn'ın "A Chloris" adlı şarkısı,

G. Faure'nin "Apres un reve" adlı şarkısı,

F. Mendelssohn'un "Hexenlied" adlı şarkısı,

F. Poulenc'in "Les chemins de l'amour" adlı şarkısı,

W. A. Mozart'ın "Nun, liebes weibchen" adlı şarkısı.