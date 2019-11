İzmir dezavantajlı öğrencilere matematik dersi veren liseli örnek oldu

Dezavantajlı öğrencilere matematik dersi veren liseli örnek olduİZMİR'in Bayraklı ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Gürel Arı (17), maddi durumu elverişsiz olan 4'üncü sınıf öğrencilerine yardım etmek amacıyla başlattığı projesiyle örnek oldu. Bayraklı Belediyesi'ne giderek öğrencilere matematik dersi vermek istediğini söyleyen Arı, dezavantajlı öğrencilere ulaştı ve tatil dönemleri başta olmak üzere belirli aralıklarla çocuklara ders vermeye başladı.Bayraklı'da özel bir lisede öğrenim gören Gürel Arı, maddi durumu elverişsiz olan çocukların hayatlarına dokunabilmek amacıyla, onlara matematik dersi vermek için harekete geçti. Aynı zamanda matematik öğretmeni de olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile görüşerek projesini ileten Arı, belediyenin desteğiyle ilçede ikamet eden 20 farklı 4'üncü sınıf öğrencisine ulaştı. Belediyeye ait Merkez Kütüphanesi'nde öğrencilere ders vermeye başlayan Arı, projeye sınıf arkadaşlarını da dahil etti. Öğrencilere bire bir eğitim vermeye başlayan Arı, onların ulaşımının da Bayraklı Belediyesi tarafından karşılanmasını sağladı. Özellikle ara tatil dönemlerinde dersleri sıklaştıran ve hızlandırma programı uygulayan Arı, Benim annem bu semtte çalışıyor ve buradaki çocukların yardıma ihtiyacı olduğunu gözlemledim. Boş zamanlarımda onlara ders verebileceğimi düşündüm. Bu projenin yayılarak diğer ilçelere de örnek olmasını istiyorum. Bir tek burada olmamalı, diğer insanlar da kendi boş zamanlarında belediyelerin desteğini alarak böyle bir şey yapabilirler dedi.'MATEMATİK HER ŞEYİN TEMELİ'Ortalama 20 kişilik bir sınıfta ekip olarak 3-4 öğretmenin görev yaptığını söyleyen Arı, Böylelikle daha çok bire bir zaman geçiriyoruz. Matematik her şeyin temelini oluşturuyor. Bir an önce bu derste ilerlemelerini istiyoruz. Matematik benim de en sevdiğim ders ve bu derste ben de çok iyiyim. Bu yüzden nasıl yardım edebileceğimi düşündüm, matematiği çok iyi bildiğim için onlara böyle yardım etmek istedim. İleride de tıp okumak gibi bir hedefim var. Ben sadece burada bir aracı olarak görev yaptım. Ben diğer arkadaşlarımı ve öğrencilerimi bu konuda teşvik ediyorum. Çocukların en fazla bire bir derse ihtiyacı var. Burada emek ve zaman harcıyorum. Bazen bütün günüm burada geçiyor ama buna değiyor. Bir çocuk bir soruyu çözdüğünde çok mutlu oluyorum. Kendi problemlerini kendileri çözebiliyorlar diye konuştu.'HER ŞEYE DEĞER'Öğrencilere ders verenlerden Elif Çivgin ise, Bu projeye ben de arkadaşımın önerisiyle dahil oldum. Öğrencilere dokunabilmek, onlara yardımcı olabilmek çok büyük bir mutluluk. Akşam eve gittiğimde bu heyecanımı ailemle paylaştım. Onlarla tüm gün vakit geçiriyor, kendi zamanımızdan artırarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaman içerisinde giderek matematikte daha iyileştiklerini görüyoruz. Bu her şeye değer diye konuştu.Liselilerin ders verdiği öğrencilerden Melisa Özmen (9), Bugün toplama, çıkarma, çarpma bölme konularını işledik. Öğretmenlerimi çok seviyorum dedi.Matematiği çok sevdiğini söyleyen Poyraz Kaplan da (9) Burada matematiği öğrendikten sonra derslerimde daha iyi notlar almaya başladım. Anlamadığım bir konuyu anladım ve o konunun problemlerini artık kendim çözebiliyorum diye konuştu.