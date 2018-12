İzmir Dijital Devrime Hazırlanıyor

14 Aralık 2018 Cuma 10:20



Türkiye'de dijital dönüşüme imza atan şirketlerin üst düzey yöneticileri İzmir'de düzenlenen 'Dijitalleşen Markalar Yükseliyor Zirvesi'nde buluştu. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, çağın kilit kelimesinin "rekabet" anahtarının ise "dijitalleşme" olduğunu belirterek, "Dijitalleşme yolunda İzmir'i öncü kent yapmak temel hedefimiz" dedi.İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde She Agency tarafından düzenlenen 'Dijitalleşen Markalar Yükseliyor Zirvesi'nde iş dünyasının önemli isimleri dijital başarılarını paylaştı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, çağın kilit kelimelerinden birinin "rekabet" olduğunu, anahtarının ise "dijitalleşme" olduğunu dile getirdi. Rekabet üstünlüğü için dijital dünyaya hakim olunması gerektiğini belirten Özgener, "Dijital araçları kullanmayan, e-ticaret yapmayan, sosyal medyada yer almayan ya da müşterilerini dijital olarak takip etmeyen bir işletmenin rekabet dünyasında ayakta kalma şansı maalesef düşüyor" diye konuştu.Dijitalleşme konusunda İZTO'nun İzmir'i öncü kent yapma hedefini anlatan Özgener, "İzmir için dijitalleşme trenini kaçırmamalıyız. Bir an önce kentimizin dijital envanterini çıkararak eksiklerimizi tespit etmeli ve yol haritamızı belirlemeliyiz" dedi.Zirveyi düzenleyen She Agency Başkanı Özge Avınca ise dijitalleşmenin önemini İzmir'in çok iyi kavradığını, bunun en büyük kanıtının da yine zirveye gösterilen büyük ilgi olduğunu vurguladı. Avınca, "Duyurusu sadece 4 gün önce dijital platformlardan yapılan zirvede gördüğünüz gibi İZTO'nun konferans salonu tamamen doldu. Bir çok insan konferansa katılım için başvurdu ve yerimiz kalmadığı için kendilerini davet edemedik. Bu İzmir'in dijitalleşmeye hazır, açık ve sonuna kadar takipçisi olduğunun en güzel örneğidir" ifadelerini kullandı.İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ve Doç. Dr. Engin Deniz Eriş yönetimindeki panellerde ise dijital dünyada başarıyı yakalayan markaların yöneticileri görüşlerini şöyle paylaştı:Google Türkiye Direktörü Bülent Hiçsönmez, "Bu sektöre girmek isteyenlerin en büyük hatası 'bu iş bitti' demeleridir. Örneğin Chrome çıktığında dünyada bir çok internet tarayıcısı vardı. Chrome'dan önce 'bu iş bitti' demişlerdi. Ama Chrome çıktı. Şimdi 1 milyar kullanıcısı var. İnanın en büyük fırsatlar bu anlayıştan kaçıyor. Bu anlayışı derhal bırakın" dedi."Takipçiliği bırak"Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Araştırma-Geliştirme olan AR-GE, Türkiye'de 'arakla getir' olarak algılanıyor. Dijitalleşmede biz, hep takip etmişiz. Herkesin gayesi para kazanmaksa takipçi olmaya da mahkumuz. Dünyada inovasyon ise insanlığın derdine çare olma gayesi güdüyor. İşte bu yüzden dijitalleşirken değer katan inovasyonla hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, "Sosyal devlet bu konuda kendini göstermeli. İnsanlara yeni bir şey oluşturması için teşvik verilmeli. Bir şey oluşturduktan sonra verilen teşvikin anlamı yok. Teknolojinin faydalı ve insanlara dokunan bir olgu olduğunun net anlatılması gerekiyor" diye konuştu."Değişim asla bitmeyecek"Arkas Holding Bilgi Sistemleri Direktörü Mert Oruz, "Dijitalleşen dünyada değişim asla bitmeyecek. Arkas olarak kurduğumuz yapay zekalı dijital platformumuz ile satış personelinden CEO'ya kadar tüm birimler performans kriterlerinin yer aldığı veri tabanımıza cep telefonlarından ulaşabiliyor. Teknolojiyi kullanarak farklılaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Yemeksepeti Satış Direktörü Korhan Erçin, "Dünyada zincir restoranlar hep hamburger, pizza üzerine. Ancak Türkiye'nin küresel bir kebap zinciri yok. Biz, restoranlarımızın dünya markası olması için potansiyellerini ortaya çıkarıyoruz. Bunu da dijitalleşenler yapabilir" dedi.Teknosa Pazarlama İletişimi ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, "Gençlerimiz teknoloji gündemini yüzde 35 oranıyla çok yakından takip ediyor. 7'den 77'e herkesi teknolojiye ulaşılabilir kılmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki gelecek dijitalde" diye konuştu."İnsana ulaşmak için dijital ol"Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Söyler, "İzmir'deki bir küçük odadan dijital dünyaya reklam vererek dünyanın farklı ülkelerinden hastaların bize ulaşmasını sağladık. Bu yüzden diyoruz ki dijitalleşen insana ulaşır" şeklinde konuştu.Çetmen Mobilya Genel Müdürü Merve Çetmen, "Dijital bilgi sayesinde farklı müşterilere ulaşabiliyoruz. Sektörümüz için dijital dünya büyük önem taşıyor ve biz bunu sonuna kadar kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.Gazeteci Yazar Ahmet Hakan, "Geleneksel medyadaki habercilik ilkeleri, sorumluluk, hesap verebilir olma, denetlenme gibi özellikleri ile dijital medyanın etkileşime sonsuz açık olma halini, hızı ve anlık gündem kapasitesini birleştirirsek ortaya tadına doyulmayan bir kıvam çıkar" dedi.She Agency Dijital Pazarlama Direktörü Burak Taşpınar, "Dijital pazarlama size çok kıymetli bir bilgi sunuyor. Yaptığınız her şeyi ölçümleme imkanına sahipsiniz ve biz bu konuda çok ilerdeyiz. Doğru hedef, doğru tanıtım ve ölçülebilir metod ile büyümek, ilerlemek daha kolay. Böyle bir yol varken bunu yok saymak işe daha başından yenik başlamanıza neden olur" diye konuştu. - İZMİR