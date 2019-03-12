İzmir Dijital Kasap Sosyal Medyadan Tüm Türkiye'ye Et Satıyor

İzmir
'in Torbalı
ilçesinde 3 kuşaktır kasaplık yapan Mehmet Günbey sosyal medya üzerinden tüm Türkiye
'ye et satıyor. Tüm sektörlerde internet uygulamalarının daha fazla kullanılmaya başlandığını söyleyen Günbey, Anlaşmalı soğuk kargo şirketleri ile istenilen her yere et gönderiyoruz. Sosyal medya sayesinde satışlarım 3 kat arttı diye konuştu.
Dedesi Mehmet Günbey'in 1930'lu yıllarda kasaplık yaptığını anlatan Mehmet Günbey, dede ve baba mesleği kasaplığı sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile farklı bir boyuta taşıdı. Sosyal medya platformları Facebook
ve Instagram
'da canlı yayınlar ile kısa sürede tüm Türkiye'den müşterilere ulaşan Günbey, dijital kasap olarak anılmaktan mutlu olduğunu ifade etti. İstanbul
ve İzmir'deki depolar ile Ayrancılar
'da bulunan perakende şubesinde lüks et ve normal et satışı yaptıklarını belirten Günbey, sosyal medyayla tanıştıktan sonra canlı yayınla et satışı yapmaya başladığını ve kısa sürede tüm Türkiye'ye satış yapar hale geldiğini anlattı. İzmir başta olmak üzere Kastamonu
, Adana
, Mersin
, Samsun
, Kocaeli
, Sakarya
ve birçok ile et gönderdiğini söyleyen Günbey, Müşterilerim özellikle et restoranları ve steakhouse'lar. Artık tüm sektörler dijtale dönüştü. İşçilik gerektiren bir meslek olan kasaplığın satış ve pazarlama kısmında sosyal medyayı kullanmaya başladım. Anlaşmalı soğuk kargo şirketleri ile istenilen her yere et gönderiyoruz. İstenilen lokasyona etlerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Sosyal medya sayesinde satışlarım 3 kat arttı diye konuştu.
Oğullarının hem eğitim hayatlarına devam ettiğini hem de aile işletmesinde kasaplık mesleğini bir nesil daha devam ettirmek için yetiştiğini söyleyen Mehmet Günbey, çocukları Bedirhan Günbey (18), Mehmet Anıl
Günbey (15) ve Mehmet Akif Günbey'in (10) 4'üncü nesil olarak mesleği sürdüreceklerini ifade etti. Önceki yıllarda ünlü bir steakhouse (Nusr-Et) zinciri ile de çalıştıklarını dile getirdi.
İzmir, Türkiye, Güncel
Kaynak: DHA