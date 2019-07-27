İZMİR Dikili'de 52 kaçak göçmen yakalandı
Dikili'de 52 kaçak göçmen yakalandıİzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.27.07.2019 16:33
Dikili'de 52 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Dün saat 05.20 sıralarında, Dikili ilçesi Salihleraltı mevkiinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botundaki görevliler, hareket halindeki lastik botta bulunan Suriye uyruklu 52 kişiyi yakaladı. 19'u erkek, 13'ü kadın, 20'si çocuk olan kaçak grubu, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri tamamlanan 52 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Dün saat 05.20 sıralarında, Dikili ilçesi Salihleraltı mevkiinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botundaki görevliler, hareket halindeki lastik botta bulunan Suriye uyruklu 52 kişiyi yakaladı. 19'u erkek, 13'ü kadın, 20'si çocuk olan kaçak grubu, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri tamamlanan 52 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Midilli Adası, Dikili, Güncel
Kaynak: DHA