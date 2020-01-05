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İzmir dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile sahil güvenlik botu çarpıştı 3 ölü, 2 kayıp

Dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı 3 ölü, 2 kayıpİzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı.

05.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:50
'de kaçak göçmenlerin botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı 3 ölü, 2 kayıp
'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. Sahil Güvenlik ekibi, 51 göçmeni kurtarırken, 3 göçmenin de cesedine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen 2 kaçak göçmen için ise arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarında, saat 05.49'da, Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot, bölgede görevli ekibin Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından ihbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ekibi daha görevlendirildi. Kaçak göçmenlerden 51'i kurtarılırken, 3'ünün ise suda cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin ifadelerinden kayıp olduğu değerlendirilen 2 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Kıyıya getirilen 51 kaçak göçmenden 18'i, gerekli kontroller için sağlık görevlilerince ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Oben ULUDİKİLİ (İzmir), (DHA)
İzmir dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile sahil güvenlik botu çarpıştı 3 ölü, 2 kayıp

Dikili, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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