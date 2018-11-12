İzmir Dikili'de Kaçak Teknesi Battı 13 Kayıp

İzmir
'in Dikili
ilçesinde kayıp kaçaklar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Batan teknede bulunan 14'ü Afganistan
ve 1'i İran
uyruklu olduğu öğrenilen 15 kişilik gruptan şimdiye kadar 3 yetişkinin sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca 2'si çocuk ve 2'si yetişkin olan toplam 4 göçmenin cesedine ulaşıldığı kaydedildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 6 göçmenin bulunması için yürütülen çalışmalar sürüyor. Kaçaklardan 2'si ise kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkmıştı.
Afganistan,Dikili,İzmir
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:54