İZMİR DİKİLİ’DEKİ DENİZKÖY YAZ ORTASINDA SUSUZ KALDI

İZMİR'in Dikili ilçesi Denizköy Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısı vatandaşların tepkisini topladı. Günlerdir çeşmelerden su damlamadığını söyleyen mahalleli taşıma suyla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirtip, sorunun çözümü için yetkililere seslendi.

Dikili'nin Denizköy Mahallesi'nde oturanlar ve tatilciler yaz mevsiminde susuzluk nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Tankerlerle getirilen taşıma suyla günlük ihtiyaçlarını giderdiklerini anlatan vatandaşlar, pandemi döneminde temizlik yapamadıkları için sağlıklarının tehlikede olduğunu öne sürdü. 40 yıldır Denizköy'de yaşadığını söyleyen Emine Kılınç da evlendiğinden beri su sıkıntısı yaşadığını belirtip, "İki kuyu var ama yetersiz geliyor. Belediye getirip depoya koyuyor köyün bir tarafına su veriyor diğer tarafa vermiyor suyu. Biz bu mahallede mağduruz. 1 hafta su gelmediği oluyor. 3 tonluk bir depom var. Depoyu dolduruyorum. Bir buçuk gün idare ediyor, misafirlerim oluyor mağdur oluyorum. Tuvalete su dökemiyorum. Elimizi yıkamaya su bulamıyoruz. Pandemi döneminde hijyenik olmamız lazım. Su olmayınca neyle temizlik yapalım?" dedi.

'DÖKME SUYLA ELİMİZİ YIKIYORUZ'

Suların hiç akmadığı günler olduğunu anlatan Kılınç, bazı gün 1 ya da 2 saat su geldiğini ifade etti. Kılıç, "Depom olmasa su yok. Depo alamayacak durumu olanlar var. Her yere başvurduk. Belediye başkanlarına, İZSU'ya şikayet ettik. Bir çözüm bulan yok bu soruna. Hava sıcak olunca tuvaletler kokuyor. Dökme suyla elimizi yıkıyoruz" diye konuştu.

'TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNER Mİ?'

Mahalleli Şekip Başarır da şunları söyledi:

"35 senedir Denizköy'de yaşıyorum. su sıkıntımızı dile getirmek için her yere gittik. Olumlu yanıt alamadık. Yukarıdaki sitede emekli CHP milletvekilleri oturuyor. Havuz başında oturuyorlar. Tonlarca su havuza gidiyor. Onlar yüzünden biz susuz kalıyoruz. Bizim mahallemiz susuz. Beş vakit namaz kılıyorum. Abdest alacak suyum yok. Eşim dökme suyla bulaşık yıkıyor. Bu köyün su sorununu belediye başkanları çözemedi. Taşıma suyla değirmen döner mi?" diye konuştu.

'KIŞIN 450, YAZIN 1500 HANE DOLU'

İbrahim Kılıç da mahallerine 2-3 gündür hiç su verilmediğine dikkati çekip, suyun sağlık olduğunu hatırlatıp, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

Cemile Kılınç ise "Bugün 1-2 kova su aktı. Depolara bile gitmedi. Sitelere su gidiyor. Kışın akıyor su. Sitelerde yaşayanlar geldi mi kesiliyor. Tankerle su getirtip, depoları dolduruyoruz. Virüs nedeniyle temizlik önemli. İZSU'yu arıyorlar ama hiç fayda etmiyor. Musluk hep açık ama hiç akmıyor" diye konuştu.

Denizköy Mahalle Muhtarı Yüksel Güven de aynı sorunu yıllardır yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Burada ciddi anlamda su sıkıntısı var. Yıllardır bu sorun büyüyor. Taşıma suyla idare ediyoruz. Ama yetersiz kalıyor. Bu yıl kuraklıktan dolayı 2 sondajdaki su da yetmedi. Yazın nüfus artıyor. Kışın 450 haneysek yazın 1500 hane oluyor. Su harcaması oluyor ve yetersiz kalıyor. Yeni sondaj çakılmasını talep ettik. Ama mevcut sondajların yanına çakmak istiyorlar. O bölgede su olsa zaten yararlanırız. Daha uzaktan getirmeleri lazım."

'HİZMET UZAK KALIYOR BİZE'

Eski muhtar Halil İbrahim de Denizköy'e kaçakları engellemek için yeni şebeke yapıldığını belirterek, "Tankerle getiriyorlar günde 5 kez. Ama sıcak havada günde 10 tanker gelmesi lazım. Misafir gelince zorluk çekiyoruz" dedi.

Yusuf Güven de tepkisini şöyle dile getirdi:

"Biz, büyükşehirde yaşamıyoruz. Uzakta olduğumuz için hizmet de uzak kalıyor bize. İlçe belediyesi de hizmet vermiyor."