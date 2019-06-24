24.06.2019 12:30
Haberler » Güncel » Haber

İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı

Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdıİzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu yolda giderken tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırınca kazaya sebep oldu.

Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı
İzmir 'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu yolda giderken tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırınca kazaya sebep oldu. Çeşme Otoyolu'ndaki kaza vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Otoyolda Çeşme'den İzmir yönüne giden iki otomobilin sürücüleri dün saat 18.30 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bir süre sonra, taraflardan biri, sağ şeritte ilerlediği sırada otomobilinin direksiyonunu tartıştığı sürücünün bulunduğu orta şeride doğru kırdı. Bunun üzerine, orta şeritte ilerleyen sürücü de, tartıştığı kişinin kendisine çarpmasını önlemek için bir anlık refleksle direksiyonu sol şeride kırınca, arkasından gelen otomobille çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar bir başka araçtaki vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı otomobilin sürücüsünün diğer sürücüye el ve kol hareketleri yaptığı, daha sonra da direksiyonu önüne kırıp, kazaya sebebiyet verdiği görülüyor.İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı
Kaynak: DHA
cep telefonu , çeşme , otomobil , izmir , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:52 Şehit Astsubay İlhan Namlı ve babası için mevlit okutuldu
12:52 GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ'DE 'TACİZ' GERGİNLİĞİ
12:52 SİVAS'TA YASADIŞI BAHİS OPERASYONU 11 GÖZALTI
12:52 BOLU GÖLCÜK'TE 7 MİLYON TL HARCANARAK YAPILAN BUNGALOVLAR SÖKÜLECEK
12:52 İSTANBUL- DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN TATİL ROTASI TÜRKİYE
12:51 ÇKS başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor
12:50 Erdoğan, grup toplantısı ile MYK'ya katılacak