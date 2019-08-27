İzmir Diş Fiyat Seçenekleri

İmplant tedavisi yapan diş hekimlerinin bu konuda kendisine destek olan iyi bir ekibe sahip olması gerekmektedir. İzmir İmplant hekimleri bu profesyonel ekibe sahip olarak hastalarına hizmet sunmaktadır. Uzun süreli kullanılabilecek ve sağlıklı dişlere sahip olmak isteyenler İzmir diş implant merkezine başvurabilirler.

Ağrısız Acısız İmplant Tedavisi Mümkün

Diş ağrısı çekmeyen kişi yok gibidir. Dişlerin bakımının çok iyi yapılması bu ağrıların hafif olarak geçirilmesine yardımcı olacaktır. Yaş ilerledikçe kişinin çenesindeki dişlerde çekilmeler sonucu boşalma olacaktır. İşte bu aşamada en uygun tedavi implant uygulamasının yapılmasıdır. İmplant İzmir olarak diş kliniğinde bu uygulamayı son teknolojilerle yapan bir profesyonel ekip bulunmaktadır.

6 Dakikada İmplant Yapıyorlar

Çok hızlı ve kısa sürede yapılan uygulamaların çok da sağlıklı olması beklenemez. Bu durum implant uygulaması için de geçerli bir durumdur. Kısa sürede implant yapımı ancak sağlık durumu gerektiriyorsa yapılmaktadır. Bunun dışındaki uygulamalarda çene kemiğinin yapısı ve diş boşlukları incelenmeli, hastanın şeker, tansiyon, kalp gibi önemli hastalık durumları incelenmelidir. Bu aşamadan sonra yaş ve kemik yapısı ile sağlık durumu uygunsa implant yapılabilmektedir. İmplant fiyatları uygulamada kullanılan malzemenin kalitesine ve döviz kuruna göre değişiklik göstermektedir.

Türkiye İmplant Diş Merkezi İzmir'de

Ülkemizin en güzel illeri arasında yer alan İzmir her alanda olduğu gibi sağlık uygulamaları alanında da gelişmeler göstermektedir. implant diş Türkiye içerisinde İzmir en kaliteli çalışmaları yapan kliniklere sahip bulunmaktadır. Burada yapılan implant uygulamasında kaliteli malzeme ile uzun süreli kullanıma müsait implant yapımı sağlanmaktadır.

Gurbetçilerin Bir Numaralı İmplant Diş Doktoru

Ülkemizde diş tedavisinde çok fazla tercih edilen İzmir aynı zamanda implant tedavisi için yurtdışından gelen gurbetçilerin de tercihleri arasında yer almaktadır. Diş hekimleri arasında bu uygulamayı çok iyi yapan hekimlere bakıldığında bu doktorların alanında uzman bir ekiplerinin bulunduğu görülmektedir. Bu sebeple yurt içinden olduğu gibi yurtdışından gelenler için de İzmir diş hekimleri en çok tercih edilenler arasındadır. Bu tercihte diş kaplama fiyatları da etkili olmaktadır.

Avrupa'nın En İyi İmplant Merkezi

İzmir pek çok alanda olduğu gibi implant uygulamalarında da Avrupa'nın en iyi merkezine sahip bulunmaktadır. Kaliteli malzeme ile yapılan implantta zirkonyum diş İzmir kalitesi ile ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple yapılan implantların uygun fiyatlı olmasının yanında kaliteli malzeme ile yapılması da uygun olmaktadır.

Çene kemiğine yerleştirilerek diş kökünü taklit eden vidalı diş ve implantın içine vidalanan abutment parçasıyla implant iki kısımdan oluşur. Diş İmplant İzmir Aşındırılmış diş formu verdirilerek kaplama diş yapılması sağlanan implantın üst yapı parçalarına abutment adı verilir.

Kişiye özel abutment; implantların açıları, hastanın diş eti şekli ve çevre dokularla ilişkisi göz önünde bulundurularak yapılır. Tasarlanan kaplama dişe göre 3 boyutlu programlar yardımıyla estetik görünümü en üst düzeye çıkaran ve titanyum maddesiyle üretilen kişiye özel implantlardır.

Türkiye'de Ağrısız 6 Dakikada İmplant

Türkiye'nin en iyi diş merkezlerinin yapmış oldukları uygulamalar arasında kısa sürede implant uygulaması bulunmaktadır. Bu konuda yanlış anlaşılmaması gereken bir durum söz konusudur. İmplant tedavisinin tamamen bitilmesi 6 dakika gibi kısa bir sürede bitirilememektedir. Ancak implantın monte edilmesi için yapılan hazırlıklar çok kısa sürmektedir. Diş protezinin yerine yerleştirilmesi ve çene kemiğine uyum sağlaması biraz zaman almaktadır. Yapılan implantta görüntünün güzel olması için de İzmir zirkonyum kaplama gibi yöntemler düşünülmektedir.

Diş implantlarının tipik olarak üç parçası vardır:

1) İmplant: Yeni dişleriniz için bir kök olarak hizmet eden bir vidadır. Çenenizi kalıcı olarak ekleyen de budur.

2) Abutment: Kalıcıdır, ancak bir diş veya diş setini tutan ve tutan doktorunuz tarafından çıkarılabilir.

3) Taç (veya protez dişi): Gördüğünüz dişin parçasıdır. Dayanıklılık ve iyi görünüm için genellikle zirkonyum veya porselen yapılır.

Diş implantlarını tek bir diş, birden fazla diş veya tam bir üst ve/ veya alt diş seti yerine kullanabilirsiniz. Tam bir kemer geri yüklemeniz gerekiyorsa, dörtlü tedavinin tamamı için mükemmel bir aday olabilir. Cerrahlarımız dört implant yerleştirip prosedüre adını veren (tam olarak dört implant olan) dişlerin tam bir kemerini tutturacaklardır.

Diş tedavileriniz ve uygun fiyatlı implant seçenekleri için aşağıdaki iletişim numarasından profesyonel ekibe ulaşabilirsiniz:

Klinik web sitesi : caddedental.com

Klinik Telefon : 02323367079

Klinik mail : caddedental@gmail.com