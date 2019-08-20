İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılırken, sosyal medyaya düşen bir fotoğraf gündem yarattı.

1,5 milyon takipçisi olan bir Twitter kullanıcısı tarafından "İzmir'deki yangında çekilmiş. Uçabilirdi fakat o yavrularını bırakmamayı seçti. Ana yüreği işte hayvanlardan öğreneceğimiz çok şey var" notuyla paylaşılan fotoğraf, çok sayıda beğeni ve retweet alırken, fotoğrafla ilgili ortaya çıkan gerçek ise büyük tepki çekti.

Yapılan incelemeler sonrasında İzmir'deki yangınlar sırasında bugün çekildiği iddia edilen fotoğrafın 24 Temmuz tarihinde Batman Beşiri'deki bir anız yangınına ait olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAF BATMAN'DAKİ ANIZ YANGININA AİT

İzmir'deki yangın sonrasında ortaya çıktığı iddia edilen görüntünün Batman'ın Beşiri ilçe kırsalındaki anız yangınının ardından, bir kekliğin de yandığını gören vatandaşın kamerasına takıldığı gerçeği kısa sürede ortaya çıktı.

24 Temmuz 2019 tarihli habere konu olan olay sırasında vatandaş gördüklerini şu şekilde ifade etmişti;

"Anızlar yandıktan sonra tarla içerisinde gezerken yanan bir cismin olduğunu fark ettim yanına yaklaşınca, yanan cismin keklik olduğunu ve tamamen yandığını gördüm. Vicdan azabı yaşarken bir yandan da 'acaba bu keklik neden yangından kaçamamış' diye düşündüm. Ayağımla kuşu itekleyince başımdan kaynar sular döküldü, kuşun altında 12 tane yavrusunun olduğunu gördüm. Kuş, yangından yavrularını korumak için kaçmamış ve kendini feda etmişti. Onu kurtarmak için çok geç kalmıştım."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER YÜKSELDİ

İzmir'deki orman yangını sonrasında çekildiği iddia edilen fotoğrafın Batman'daki bir anız yangınına ait olduğunu fark eden bazı kullanıcılar paylaşımın altına yorum yağdırdı;