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İZMİR Diyetisyen Zünbülcan: Çölyak hastaları iftarda baklagil çorbaları tüketmeli

Diyetisyen Zünbülcan: Çölyak hastaları iftarda baklagil çorbaları tüketmeliDİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, glüten içeren besinleri tüketemeyen çölyak hastalarının ramazan ayı boyunca beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, iftarda baklagil çorbaları tüketmelerini tavsiye etti.

28.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:27
Diyetisyen Zünbülcan: Çölyak hastaları iftarda baklagil çorbaları tüketmeli
DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, glüten içeren besinleri tüketemeyen çölyak hastalarının ramazan ayı boyunca beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, iftarda baklagil çorbaları tüketmelerini tavsiye etti.
Diyetisyen Deniz Zünbülcan, ramazan ayı nedeniyle çölyak hastalarına dikkat etmeleri gereken beslenme önerilerinde bulundu. Glütenli ürünleri tüketemeyen çölyak hastalarının ramazan ayı boyunca, kinoa unundan yapılan ekmek yemesi gerektiğini belirten Zünbülcan, "Kinoa unundan yapılan ekmek dışında marketlerde satılan glütensiz diğer ekmek çeşitlerini de tercih edebilirler. Patates püresini veya haşlamasını iftarda yemeklerinin yanında ekmek yerine kullanabilirler. Baklagil çorbaları iftar için iyi bir alternatif. Çünkü unlu çorbalar glüten içermekte. İftarda, özellikle mercimek çorbası iyi bir alternatif. Dikkat edilmesi gereken nokta, çorbalara unla kıvam verilmemiş olması. Hazır çorbalarda un olma ihtimali yüksek. Çölyak hastaları unlu çorba içmemeye özen göstermeli. Bu nedenle ramazan ayı boyunca baklagillerden yapılan çorbalar tüketilebilir" diye konuştu.
HURMA TÜKETİLEBİLİR
Çölyak hastalarının meyve tüketimine dikkat etmesi gerektiğini de vurgulayan Zünbülcan, "Ramazan günlerinde hurma, çölyak hastalarının beslenmelerine koyabilecekleri bir meyve. Biz bu süreçte kuru meyvelerin kullanılabileceğini söylüyoruz ancak önemli olan bu meyvelerin pakete girmemesi. Paketli bir kuruyemişse üzerinde glüten içerip, içerilmediği kontrol edilmeli" dedi.
Çölyak hastalarının ramazan sürecinde vücutlarını susuz bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Zünbülcan, şöyle devam etti:
"Bu nedenle su tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Çölyak hastaları hem sahurda, hem iftarda fazla baharatlı, tuzlu ve şekerli besinlerden, gün içinde hem acıkmamak hem de susamamak için uzak durmalıdır."
Sadece besinlerde değil, karton bardaklar, diş macunları, kremler ve rujlarda da glütenin olduğuna dikkati çeken Zünbülcan, çölyak hastalarının bu ürünlere dikkat etmesi gerektiğini söyledi. İZMİR Diyetisyen Zünbülcan: Çölyak hastaları iftarda baklagil çorbaları tüketmeli

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyetisyen, Güncel, Haber

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