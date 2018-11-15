İzmir Dmd Hastası Kardeşler, Hindistan'da Tedavi Olabilmek İçin Video Çekti

15 Kasım 2018 Perşembe 09:49



15 Kasım 2018 Perşembe 09:49

İzmir Kemalpaşa ilçesinde yaşayan DMD (duchenne müsküler distrofi) hastası kardeşler Mert Kaya (14) ve İsacan Kaya, (17) Türkiye'de tedavisi bulunmayan hastalıklarını yenebilmek için Hindistan'a gitmek istedi. Temizlik işçisi bir baba ile ev kadını annenin çocukları, yönetmen arkadaşlarının çekip, montajlayarak 10 Eylül'de sosyal medyada paylaştığı 5 dakika 30 saniyelik video ile tedavileri için hayırseverlerden yardım istedi. Kemalpaşa'da bahçeli bir evde hayvanlarla birlikte yaşadıkları görülen iki kardeşin günlük hayatlarına dair görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Video, 16 bin 921 kez görüntülenirken sadece 400 TL yardımda bulunuldu. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Ayşe ve Ahmet Kaya çiftinin çocukları Mert (14) ve İsacan (17) kardeşler, 10 yıl önce katıldıkları bir düğünde Mert Kaya'ya kene yapışması sonucunda bölgede bulunan sağlık ocağına gitti. Yapılan tahlillerin ardından Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen kardeşlere halk arasında kas hastalığı olarak bilinen DMD (duchenne müsküler distrofi) hastalığı teşhisi kondu. Kesin bir tedavi yöntemi mümkün olmayan kas hastalığına yakalanan kardeşler, fizik tedavi ve destek ilaçlar kullanarak yaşamını sürdürdü. O dönem biri 6 diğeri 8 yaşında olan kardeşler, aradan geçen 10 yılın ardından gittikçe kötüleşti. İsacan, 13 yaşına geldiğinde yürüyememeye başlayadı ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Kardeşi Mert'in de zaman içinde yürümesi kötüleşti ve her iki kardeş evde eğitim almaya başladı. İsacan, Türkiye'de tedavi edilemeyen hastalıklarının Hindistan Neurogen Brain and Spine İnstitüte Hastanesi'nde tedavi edilebileceğini hastanede görev yapan Alok Sharma isimli doktorun yazdığı kitabı okuyarak öğrendi. Bunun üzerine sosyal medyada kampanya başlatarak maddi yardım toplamaya çalışan kardeşlerin tek umudu, Hindistan'daki tedavi oldu. 10 Eylül 2018 tarihinde yayınladıkları video, 16 bin 893 kez görüntülendi ancak yeterli maddi destek sağlanamadı. Durumları gittikçe kötüleşen kardeşlerin, tek umudu tedaviyi karşılayabilicek maddi destek.'BAŞARABİLİRİZ' MESAJINI VERİYORLARYönetmen arkadaşlarının çekip, montajlayarak 10 Eylül'de sosyal medyada paylaştığı 5 dakika 30 saniyelik videoda Kemalpaşa'da bahçeli bir evde hayvanlarla birlikte yaşadıkları görülen iki kardeşin günlük hayatlarına dair görüntüler de izleyenlerin yüreklerinı ısıttı. Babaları temizlik görevlisi, anneleri ev kadını olan kardeşlerden İsacan Kaya, videolarının çok izlendiğini ancak bağışın az toplandığını belirterek, şöyle dedi5 yaşlarındayken ayağım kırılmıştı ve uzun süre iyileşmedi. O dönemde hastalığımın teşhisi konmamıştı. Bu yüzden sebebini bilmiyorduk ama kardeşimi kene ısırdıktan sonra öğrendik. 5'inci sınıftayken çok zor yürüyordum, okula babam götürüp getiriyordu. 7'nci sınıfa geldiğimde ise tamamen yürüyememeye başladım. Hindistan'da bizim hastalığımızın tedavisinin mümkün olduğunu öğrendik. Bu yüzden Hindistan'da tedavi görmek istiyoruz. Orada gitmeyi planladığımız hastanenin adı Neurogen Hastanesi. Bu hastanedeki Doktor Alok Sharma'nın DMD hastalığı konusunda uzman olduğunu öğrendik. Bu doktor hastalık hakkında kitap yazarak hastalığı ayrıntılı biçimde anlatmış ve kitapları oldukça ümit vaat ediyor. 'Başarabiliriz' mesajını veriyor. Ben de bu kitabı okuduktan sonra hastane ile iletişime geçtim ve bize geri dönüş yaptılar. Tedavi üç aşamada oluyor. İlk aşaması yalnızca hastalığı durduruyor. İkinci ve üçüncü aşamada da bu hastalığın iyileşmesine yönelik adımlar atılıyor. Güçsüz olan yerler belirleniyor ve bu bölgelere ilik takviyesi yapılıyor. Maddi durumumuz yetmediği için bir kampanya başlatmak istedik. Ama bağış yapan çok az oldu. Bir ayda sadece 400 TL toplayabildik. Biz bu parayı toplayıp Hindistan'da tedavi olmak istiyoruz. Bunun için de pasaport parası, uçak parası ve oraya gittiğimizde orada geçimimizi sağlamamız için maddi yardıma ihtiyacımız var.