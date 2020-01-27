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İzmir "doğa için temizle" grubu, ihtiyaç sahibi bir ailenin evini onardı

"Doğa için temizle" grubu, ihtiyaç sahibi bir ailenin evini onardıİZMİR'de, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek ormanlık alan ve sahillerdeki çöpleri toplayan 'Doğa İçin Temizle' grubu, bu kez ihtiyaç sahibi bir ailenin evini boyadı ve tadilatını yaptı.

27.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:24
"Doğa için temizle" grubu, ihtiyaç sahibi bir ailenin evini onardı
İZMİR'de, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek ormanlık alan ve sahillerdeki çöpleri toplayan 'Doğa İçin Temizle' grubu, bu kez ihtiyaç sahibi bir ailenin evini boyadı ve tadilatını yaptı.
Sosyal medya üzerinden organize olan ve hemen her hafta 'de ormanlık alan ya da sahillerdeki çöpleri temizleyen 'Doğa İçin Temizle' grubu, Bornova ilçesi Çınar Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi bir ailenin evini boyadı ve tadilatını yaptı. 25 kişinin katıldığı etkinlikte, evin iç ve dış cephesi onarıldı. Daha sonra yapılan boyama ve temizlik işleminin ardından evin anahtarı sahiplerine teslim edildi. Kış ayı itibariyle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarma ve boyama kararı aldıklarını belirten Doğa için Temizle Grubu Proje Sorumlusu Şükrü Üzcan (36), "Bir nebze olsun insanları mutlu etmek bizim için çok güzel bir duygu. İşin sonunda yorulsak da o küçük çocukların mutluluğu ve sevinci her şeye yeter. Bizim için 'Allah razı olsun' demeleri yeterli" dedi.
İzmir

İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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