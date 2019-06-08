İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NA ZİYARETÇİ AKINI

İZMİR Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı
tatili süresince 55 bin 203 biletli ziyaretçi ağırladı. Özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edilen, 138 farklı tür hayvanın bulunduğu park, tatilde ilgi odağı oldu. İzmir
'in Çiğli
ilçesine bağlı Sasalı
'da 425 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan ve Avrupa
'nın en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında gösterilen İzmir Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatili süresince, 55 bin 203 biletli ziyaretçiyi ağırladı. İzmirimKart ile giriş yapan kişiler de dikkate alındığında sayının daha da fazla olduğu belirtildi. Daha önceki bayram tatillerinde 47 bin 531 ziyaretçi sayısına ulaşan park, Ramazan Bayramı tatilinde bunu aşmış oldu. Özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edilen, 138 farklı tür hayvanın bulunduğu park, bayram tatilinde ilgi odağı haline geldi. Doğal Yaşam Parkı'na gelen ziyaretçiler tam bilet için 8, öğrenci için 3.50 TL ödeyerek giriş yaptı. Ziyaretçiler, kapıda kendilerine dağıtılan haritalardan yararlanarak parkı gezdi.
MİNİKLER DE HAYVANLARLA TANIŞTI
Doğl Yaşam Parkı ziyaretçilerinden Merve Özırmak, Sakarya
'dan bayram tatili için geldik. Aydın
'da yaşayan yeğenlerimizi de alıp burayı gezdik. Aslında ben İzmir'de okumuştum ancak buraya ilk gelişim. Çocuklar doğal bir ortamda hayvanları görüp tanısınlar diye burayı tercih ettik dedi.
9 yaşındaki Ezgi Sayın, Burada zürafaları, zebraları, devekuşlarını gördüm. Hayvanları çok seviyorum. İlk defa geldim ve burada çok güzel hayvanlar gördüm. Buraya bir daha gelmek istiyorum diye konuştu.
Ailesi ile birlikte Doğal Yaşam Parkı'nı gezen Hacer Armağan Özdemir ise, Buraya ikinci gelişimiz. Sakarya'da yaşıyoruz, buraya kızımızı gezdirmeye getirdik. Kızım
filleri çok sevdiği için fillerden başladık, sonra vaşak ve kertenkeleleri gördük. Tropik orman çok hoşumuza gitti. Güzel bir tatil geçiriyoruz, daha gezmeye devam edeceğiz dedi. Anne
, babası, büyükannesi ve 2.5 yaşındaki kardeşi ile beraber tatilini geçiren 6 yaşındaki Miray Çınar
da, Ailem beni ilk defa Doğal Yaşam Parkı'na getirdi. Hayvanları gördüm, onları izledim. Ceylanları, kaplumbağaları gördüm. Ben en çok kedileri seviyorum diye konuştu.
Kaynak: DHA
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